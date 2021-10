TV-FJES: Solveig Kloppen, her i møte med VG for noen år siden.

Solveig Kloppen slutter i TV 2

Solveig Kloppen (50) gir seg i kanalen etter 17 år.

Av Catherine Gonsholt Ighanian

Det bekrefter pressesjef i TV 2, Jan Petter Dahl, overfor Dagbladet.

– Vi har stor forståelse for at Solveig nå har lyst på nye utfordringer og ønsker henne all mulig hell og lykke på veien videre, sier Dahl til avisen.

Programredaktør Kathrine Haldorsen sier i en uttalelse til VG at Kloppen har en helt spesiell plass i deres hjerter.

– Hun har virkelig gjort det meste som kan gjøres av en programleder i årene hun har vært hos oss. Hun har ledet de største talentshowene, hun har bydd på seg selv og eget liv i dokumentarserier og hun har invitert hele Norge hjem til seg.

Fortsetter med program

Kloppen fortsetter med sitt nye program, «En del av meg», på kanalen. Der er hun programleder sammen med Geir Fredriksen (39).

– Det er vi veldig glad for, sier Haldorsen.

Kloppen, også aktuell i «Gjett hvem», har siden hun debuterte som «Idol»-programleder i 2004 figurert i en rekke serier og programmer, deriblant «Norske Talenter». Ikke minst har hun i flere sesonger invitert kjente mennesker hjem til seg selv i «En kveld hos Kloppen», som hun har vunnet den gjeve Gullruten-statuetten for.

Kloppen vant også Gullrutens publikumspris for «Idol» i 2005.

VG har forsøkt å komme i kontakt med Solveig Kloppen.

De siste årene har Kloppen vært åpen om morens død og søsterens selvmord, både i mediene og i serien «Det jeg ikke fikk sagt».

