JoJo Siwa bekrefter brudd

Youtuber JoJo Siwa (18) røper i en podkast at hun og kjæresten har gjort det slutt, men at de fremdeles er «bestevenner».

Av Ingvill Dybfest Dahl

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

Det var på Paris Hiltons podkast «This Is Paris» Siwa avslørte at hun ikke lenger er kjæreste med Kylie Prew, men at de to fremdeles er gode venner, ifølge People.

– Jeg har ikke snakket om dette offentlig før, men vi har gjort det slutt. Men hun er bokstavelig talt min beste venn. Jeg snakket med henne i går, og hun har akkurat fått seg valp. Hun er fantastisk. Hun lever livet og jeg lever livet, sier Siwa der etter at Hilton spør henne hvordan det står til med kjærlighetslivet.

KJÆRESTER: Kylie Prew og JoJo Siwa på rød løper tidligere i år.

Hun forteller videre at ingenting negativt hendte, men at Prew var «rett person, til feil tid».

– Jeg er veldig glad for at jeg husker alt det morsomme, alle de gode tidene og at ingenting vondt hendte.

Siwa medgir at den intensive treningen på grunn av «Dancing With the Stars» var en medvirkende faktor til bruddet, og understreker at de begge er veldig unge – Prew er 17 og Siwa 18.

TRENER SAMMEN: JoJo Siwa og dansepartner Jenna Johnson i Los Angeles i september.

De to sto fram som kjærester i januar, like etter at Siwa kunngjorde offentlig at hun var skeiv.

I «Skal vi danse» i USA er hun allerede blitt historisk som den første som danser med en partner av samme kjønn. JoJo hoppet etter norske Joakim Kleven som ble den første til å konkurrere med en dansepartner av samme kjønn i Norge.

Siwa deltok i sin første danse-reality i 2013, og ble kjent gjennom to sesonger med «Dance Moms» fra 2015.

Siwa har over 12 millioner abonnenter på sin Youtube-kanal «Its JoJo Siwa» og har over 36 millioner følgere på TikTok. I fjor havnet hun på Times liste over de 100 mest innflytelsesrike menneskene i verden.