FRA SØRLANDET TIL SANDEFJORD: I fjor ble «Mesternes mester» spilt inn på Sørlandet. Her i kulissene til sist finale.

«Mesternes mester» – fra Sørlandet til Sandefjord

NRK og produsentene hadde håpet at neste sesong av «Mesternes mester» kunne spilles inn i utlandet. Slik gikk det ikke. I stedet blir det Sandefjord.

Av Jørn Pettersen

Dermed er programleder Aksel Lund Svindal og årets ti deltagere på plass i Vestfold-byen allerede i mai-juni. Hvem det blir, er ikke klart ennå.

– Beslutningen om at vi også i år skulle spille inn i Norge, ble tatt tidlig i vinter og før krigen i Ukraina brøt ut, sier prosjektleder i NRK, Pia Basberg.

Hun forteller at NRK og produsenten av «Mesternes mester», Nordisk Film TV, hadde en grundig gjennomgang i forhold til hvor det populære programmet skulle spilles inn.

NORGE I ÅR OGSÅ: Prosjektleder i NRK, Pia Basberg forteller at det er vanskelig å finne et innspillingssted i Norge som passer et TV-format som «Mesternes mester».

– Det er ingen tvil om at det er enklere for oss å spille inn «Mesternes mester» i utlandet. Både rent produksjonsmessig og at været er mer stabilt. Dessuten vil seerne gjerne ha sol og varme når vi viser «Mesternes mester» på TV om vinteren, sier Basberg.

Hun legger ikke skjul på at det er vanskelig å finne et innspillingssted i Norge som passer et TV-format som «Mesternes mester».

– Men vi ville også gjerne ta ut det potensialet som ligger i å spille inn «Mesternes mester» i Norge.

Pia Basberg forteller at Nordisk Film TV, som produserer serien for NRK, har gjort en fantastisk grundig jobb med å kartlegge alle mulige alternativer for lokasjoner til kommende sesong.

– Det er enormt mange brikker som må på plass for å kunne velge sted til en så omfattende TV-produksjon, sier Basberg.

For andre gang er det den tidligere alpinstjernen og vinner av «Mesternes mester», Aksel Lund Svindal som er programleder igjen. Det var klart allerede i januar i år.

FORTSETTER: – Jeg synes jeg har lært mye om det å være programleder, hvor viktig det er å være inkluderende for å skape god stemning. Spørsmål som må stilles både med omtanke og engasjement, sa Aksel Lund Svindal til VG om programlederjobben.

– En gang er for lite. Det er jeg glad for sa Aksel Lund Svindal i et intervju med VG 1. nyttårsdag.

Gjennom hele vinteren i år var «Mesternes mester» det mest sette programmet på norsk TV.

Til sammen var det 1.247.000 som fikk med seg finalen av årets sesong hvor det ble Nils Jakob Hoff som kan smykke seg med tittelen «Mesternes mester 2022».

Hvem som reiser til Sandefjord for å kjempe om å bli «Mesternes mester 2023» er ikke helt klart ennå.

– Det er en del formaliteter som ikke er helt på plass ennå, men vi tror det blir en helt fantastisk cast, sier Pia Basberg.

I fjor trakk Lars Bohinen seg like før innspillingen startet etter at han fikk tilbud om å bli trener for eliteserieklubben Sarpsborg. Dermed var det bare ni deltagere som kjempet om å bli «Mesternes mester» på Sørlandet.

– Vi opererer ikke med en reserveliste denne gangen heller, sier Pia Basberg.

Deltagerhuset ligger i Sandefjord kommune, og produksjonsteamet på rundt 45 personer vil bli innkvartert i byen. Arbeidet er godt i gang med å finne egnede steder i og rundt Sandefjord til de ulike konkurransene, i samarbeid med kommunale krefter.

For å skjerme produksjonen og utviklingen i konkurransen vil det ikke bli offentliggjort detaljer rundt dette før innspillingen er avsluttet.