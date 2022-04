TV-PAR: Martine Lunde og Aleksander Seterstøl i «God Kveld Norge»-studio.

Martine Lunde og Aleksander Sæterstøl blir «God kveld Norge»-programledere

Influencer-paret Aleksander Sæterstøl og Martine Lunde stepper inn som vikarer etter at Niklas Baarli og Sophie Elise Isachsen sluttet før påske.

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

Kjæresteparet er spente foran sin nye oppgave.

– Jeg gleder meg veldig til å få prøve meg som programleder for «God kveld Norge». Det blir veldig annerledes enn ting jeg har gjort tidligere, og så jeg er veldig glad for at Aleks og jeg får denne muligheten sammen, sier Lunde (26) i kunngjøringen fra TV 2.

– Dette blir kjempegøy, mener Sæterstøl (26) og legger til at det for hans del også blir veldig lærerikt.

– Ett skritt nærmere TV-bransjen har jeg ikke noe imot å komme. Alle som jobber i «God kveld Norge», er flinke og hyggelige, sier han i meldingen fra TV 2.

– Dette blir veldig spennende, sier han til VG.

– Selv om jeg ikke har så mye innblikk i kjendisverdenen, så tror jeg Martine og jeg kommer til å klare det. Det blir lærerikt og gøy.

Lunde og Sæterstøl har vært på TV sammen før. Det var under «Paradise Hotel» i 2017 at de forelsket seg og ble kjærester. Seerne har også kunne følge dem i «Sofa».

I 2018 svingte begge to seg – med hver sin dansepartner – i «Skal vi danse».

Nyheten om Lundes nye TV-stunt kommer kort etter at det ble kjent at hun i mai får en egen serie på samme kanal – «Martine vil ha jobb». Der skal hun blant annet få prøve seg som værmelder på TV.

Serien er en ny vri av fjorårets omstridte «Martine vil bli politi», der hun fikk innpass på Politihøgskolen.

8. april kom nyheten om at Niklas Baarli (32) er ferdig som programleder i «God kveld Norge». Samtidig ble det meldt at Sophie Elise Isachsens (27) vikariat går ut.

Isachsen har vikariert for Marte Bratberg (32), som er i svangerskapspermisjon.