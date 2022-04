NY STOR ROLLE: Walker Scobell på «The Adam Project»-premiere i februar.

Netflix-stjerne får Disney-hovedrolle

Walker Scobell (13) som ble verdenskjent i «The Adam Project» på Netflix, har nå fått hovedrollen i ungdomsserien «Percy Jackson» på Disney+.

Variety skriver at de har fått bekreftet rollevalget. Det var i januar det ble kjent at fantasy-bokserien om Percy Jackson blir til TV-serie på Disney+ etter flere år med uforløste planer.

Scobell slo gjennom med hovedrollen mot Ryan Reynolds i «The Adam Project».

TO VERSJONER: Walker Scobell og Ryan Reynolds spiller begge Adam i «The Adam Project».

Filmen har ligget fire uker på førsteplass på Netflix’ toppliste. Så langt har seerne sett 17,72 millioner timer av den på verdensbasis. Også i Norge har filmen toppet, og denne uken ligger den på annenplass.

Nå har altså 13-åringen fått hovedrollen som selve Percy Jackson i Disney-serien.

Populær bokserie

Percy Jackson er en 12-årig gutt med dysleksi og ADHD som finner ut at han egentlig er Poseidons sønn. De fem bøkene «Lyntyven», «Monsterhavet», «Titanens forbannelse», «Slaget om labyrinten» og «Den siste olympier» tar utgangspunkt i en Halvblodsleir, der halvgud-barn trenes.

KOLLEGER: Ryan Reynolds, Walker Scobell og Jennifer Garner på «The Adam Project»-premieren i New York i februar.

I Riordans verden er ADHD et tegn på at du er halvgud, og dysleksi forklares med at du egentlig er programmert til å lese gammelgresk.

Bokserien har ligget 616 uker på New York Times’ bestselgerliste for barnebøker, og ligger fremdeles på fjerdeplass, noe bak Harry Potters 680 uker.

DEN GANG: Brandon T. jackson som Grover, Logan Lerman som Percy og Alexandra Daddario som Annabeth i «Percy Jackson og Lyntyven».

To av bøkene er tidligere filmatisert, i versjoner forfatteren ga uttrykk for sterk misnøye over. Ifølge Guardian skrev han brev til Twentieth Century Fox-produsentene som lagde filmene med beskjeden «Som helhet er manuset forferdelig».

«Percy Jackson og lyntyven» kom i 2010 og «Percy Jackson: Monsterhavet» i 2013. De fikk blandet kritikk, men ble likevel relative kassasuksesser. Den første spilte inn 226 millioner dollar på verdensbasis og den andre 199 millioner (med budsjetter på henholdsvis 30 og 90 millioner).

