Full krangel mellom Donald Trump og Piers Morgan etter TV-intervju

En smakebit av et kommende TV-intervju med Donald Trump går langt i å antyde at han forlater intervjuet i sinne. Det har fått eks-presidenten til å hisse seg opp på intervjuer Piers Morgan.

Av Jostein Matre

Publisert: Oppdatert nå nettopp

«Piers Morgan, som resten av de falske nyheter-mediene, forsøkte å ulovlig og villedende redigere sitt lange og kjedsommelige intervju med meg.», skriver Donald Trump i en e-post til sine tilhengere, sendt ut natt til torsdag norsk tid.

E-posten kom bare timer etter at en smakebit av intervjuet, som skal bli sendt mandag 25. april på åpningsdagen av mediemogul Rupert Murdoch’s nye TalkTV, ble postet på YouTube.

I et 30 sekunders klipp får en først se at Trump sier han er klar, før Morgan lover at han kommer til å være «helt ærlig med deg». Klippet fortsetter med at Trump sier han er en mye ærligere person enn Morgan. Deretter er det klippet til et punkt i intervjuet hvor Morgan sier om 2020-valget at Trump tapte, og ikke har presentert bevis på sine påstander om valgjuks.

«Bare en idiot vil si det», svarer Trump.

Etter litt småkjekling klippes traileren til flere kjappe sitat fra Trump:

«Det er ikke veldig sømmelig.»

«La oss avslutte intervjuet.»

«Slå av kameraet.»

Alt mens Morgan ser ut til å forsøke å fortsette intervjuet, og en fortellerstemme sier «Årets mest eksplosive intervju.»

Det siste bildet man ser er Trump som reiser seg og går, mens han sier «veldig uærlig».

Raser

«Han ville få det til å se ut som at jeg forlot intervjuet midt i når tidsbegrensingen min på 20 minutter var overskredet med en time», raser Trump i e-posten.

Der skriver den tidligere presidenten, som gang på gang har gjentatt sine fullstendig ubeviste påstander om at han var den egentlige vinneren av presidentvalget i 2020, men at det ble stjålet fra ham med juks, også at hans team selv filmet intervjuet for å sikre seg «å holde ham (Piers Morgan journ.anm.) ærlig».

Videre gjentar Trump sine løgner om at det finnes massive bevis for valgjuks, og oppfordrer sine tilhengere til å sammenligne traileren til intervjuet med det faktiske intervjuet.

«Forhåpentligvis vil de gjøre noen store endringer til deres sluttprodukt. Men dette viser bare hva jeg sliter med i de falske nyheter-mediene. Han tok ekstra steg for å villedende redigere et intervju, og han ble fersket. Det er en stor nyhet, er det ikke?» avslutter Trump e-posten.

Nekter for å villede

Det gjenstår å se om han har rett, eller om den redigerte smakebiten faktisk gir et riktig inntrykk av hva som skjedde. Piers Morgan har tatt til Twitter, et sosialt medium Trump ikke lenger har tilgang til, for å kommentere sitt intervjuobjekts påstander.

«Det var et strålende intervju. Takk for all din tid. Beklager at du ble så irritert over at jeg ikke tror 2020-valget var rigget, eller stjålet fra deg, men som jeg sa: hvor er bevisene? Dersom du har dem, så vis dem – hvis ikke aksepter resultatet og gå videre», skriver han.

I en kommentar til en twittermelding fra Donald Trump jr., eks-presidentens sønn, benekter Morgan påstandene i mer direkte form:

«Ingenting villedende eller bedragersk med det, Don.»

Enige om én ting

Morgan har også skrevet om intervjuet i en kronikk publisert i de to Murdoch-eide avisene New York Post og The Sun. Der beskriver han hvordan han minutter før intervjuet skulle starte fikk vite at noen hadde sendt Donald Trump en liste med kritiske uttalelser Morgan hadde kommet med om Trump siden han tapte valget for halvannet år siden.

Å lese disse skal, ifølge Morgan, ha gjort at Trump var rasende allerede før intervjuet startet. Såpass at Morgan fryktet at hele intervjuet skulle gå i vasken. Slik ble det ikke. Intervjuet varte i 75 minutter, til tross for at Morgan også skriver at han bare var lovet 20.

Så én ting er de i alle fall enige om.

Det er de ikke når det gjelder hvorvidt Trump stormet ut av intervjuet, eller ikke. I kronikken hevder Morgan det samme som traileren antyder:

«…før (han) brått reiste seg, såg sint ut og bjeffet mot det sjokkerte crewet «SLÅ AV KAMERAENE!»»

Stormet selv ut av studio

Programmet hvor intervjuet skal sendes er et daglig nyhetstalkshow med britiske Piers Morgan som programleder. Programmet har tittelen «Piers Morgan Uncencored», og varer i 75 minutter.

Da Morgan ble ansatt i september utalte Murdoch følgende om den omstridte journalisten, som ikke har vært programleder siden han selv forlot studio midt i en sending av «Good Morning Britain» for et drøyt et år siden:

– Piers er TV-personligheten en hver kanal ønsker seg, men er for redd til å ansette. Piers er en genial programleder, en talentfull journalist, og sier det folk tenker og føler.

Det var i kjølvannet av uttalelser han kom med om Meghan Markle at Morgan stormet ut av TV-studio i april i fjor. Han ble irritert da en værpresentatør i samme program klagde på det han hadde sagt om kona til den britiske dronningens barnebarn, Harry.