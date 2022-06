STRØMMEGIGANT: Netflix opplever nedgang i abonnenter og det får konsekvenser.

Netflix med nytt kutt i staben

Strømmetjenesten sa opp 150 ansatte i mai. Nå ryker ytterligere 300 stillinger.

Netflix ga de ansatte beskjed torsdag. De aller fleste av de rammede, er i USA.

– I dag må vi dessverre la 300 ansatte gå, sier en talsperson for strømmekanalen til Variety.

– Samtidig som vi fortsetter med signifikante investeringer i forretningsdriften, har vi måttet foreta disse justeringene, slik at kostnadene er i tråd med en saktere vekst, legger vedkommende til.

– Vi er så takknemlige for alt disse menneskene har gjort for Netflix, og vi jobber hardt for å hjelpe dem gjennom denne vanskelige prosessen, lyder det videre.

Altså må dobbelt så mange gå nå som i vår, da Netflix for første gang på ti år kunngjorde at de hadde mistet abonnenter og dermed kuttet 150 stillinger.

Netflix har om lag 11.000 ansatte globalt.

Har mistet abonnenter

Bare i løpet av de tre første månedene i år, mistet Netflix over 200.000 abonnenter. I mai uttalte kanalen i en pressemelding at de ventet at flere millioner abonnenter ville hoppe av i løpet av 2022.

Etter at aksjekursen falt med 25 prosent første kvartal i år, kunngjorde Netflix ifølge Bloomberg at de planlegger en lavprisversjon av strømmetjenesten, som inkluderer annonser. Dette innebærer en stor omdreining for den til nå reklamefrie strømmetjenesten.

Netflix har i tillegg informert om at de vil ta grep for å hindre passorddeling.

Hvordan kostnadskuttene ellers vil påvirke innholdet for brukerne, er uvisst. Men Netflix har varslet at de vil kutte investeringer i filmer og TV-programmer.