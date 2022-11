SOM FAR, SÅ SØNN: Jørgen Cleve Broch er sønnen til Nicolai Cleve Broch. Det er han også i den aktuelle TV2 Direkte-serien «Ammo».

Jørgen Cleve Broch i fars fotspor

Virkelighet og fiksjon kolliderer i 16 år gamle Jørgen Cleve Brochs skuespillerdebut i den høydramatiske serien «Ammo»

Der spiller han nemlig sønnen til hovedrolleinnehaver Nicolai Cleve Broch (46). Som jo er hans far i det virkelige liv også.

– Jeg er et produkt av arv, kan du si. Jeg har jo blitt eksponert for ting i denne kategorien så mye at det ble interessant å melde seg på castinger her og der, og så kom "Ammo"-castingen, forteller Jørgen Cleve Broch.

Hans mor, Heidi Gjermundsen Broch (47), er også en meget profilert skuespiller.

Nicolai Cleve Broch har både hovedrolle og er mannen bak ideen til «Ammo», en thrillerserie om norsk våpeneksport som har blitt skremmende aktuell etter at krigen brøt ut i Ukraina i februar.

– Det har ikke vært noe tema for samtalene hjemme, så det overrasket meg litt at Jørgen sa at "dette vil jeg være med på", forteller Nicolai.

Opprinnelig var det litt tilfeldig at Jørgen endte opp som hans sønn i «Ammo».

– Vi skulle egentlig filme i Vilnius og da hadde jeg akkurat vært lenge borte i Sverige og filmet. Det var litt dårlige nyheter at jeg skulle ut å reise igjen med en gang. Og Jørgen og jeg er jo gode kompiser og liker å være sammen, så vi tenkte litt på hvordan vi kunne gjøre det håndterbart. Da lurte vi på om han kunne være med til Litauen og ha arbeidsuke der. Med påfølgende høstferie ville det bli to uker sammen, sier han.

– Den samtalen eskalerte, kan du si, supplerer Jørgen.

– Det gikk fra at jeg kunne være med og hjelpe til litt på settet, til å foreslå å prøvefilme litt.

Dermed gjorde han en screentest som imponerte faren.

– Det var noen sekunder inni der som var innmari bra. Og jeg tenkte; shit, det der skjer ikke så ofte. Men det sa jeg ingenting om til Jørgen...

Han smiler:

– Så sendte jeg screen-testen av gårde og meldte meg helt ut av prosessen, sier han.

Inn igjen kom han først da Jørgen etter tre runder hadde fått rollen. Dermed unngikk Nicolai eventuelle mistanker om at hans egen sønn hadde fått rollen ham selv: Jørgen var den rette for rollen uten farens innblanding.

16-åringen innrømmer at det var veldig mye nerver på den første opptaksdagen.

– Men for meg var det egentlig bare å komme i gang. Ettersom jeg viste mer og mer interesse for faget og det å drive med dette, ble dette også mer et samtaleemne hjemme. Jeg har snakket mye med både mamma og pappa om det å jobbe som skuespiller og prøver å ta med meg så mye jeg kan av det jeg lærer fra dem, sier han.

STJERNELAG: I sentrale roller i «Ammo» finner vi Nils Jørgen Kaalstad, Nicolai Cleve Broch, Mariann Hole og Bjørn Floberg.

– Jeg synes så klart at det er hyggelig å være på jobb sammen, men det er veldig viktig for meg – og det har jeg vært tydelig på, selv om det høres politisk korrekt ut – at gutta mine skal få lov til å gjøre hva de vil. Jeg mener virkelig ingenting om hverken det ene eller det andre. At Jørgen ønsker å gå en kreativ vei om han ønsker det, så er det helt topp. Og om han ikke vil det, så er også det helt greit, sier Nicolai.

Han mener det er viktig at de voksne ikke legger for mange føringer for barna sine i den fasen som for eksempel Jørgen er i nå.

– Da kan du fort tegne et veikart som gjør at man havner på feil hylle, at man som noen og tredveåring sitter på den hylla og merker at alt er galt, men man forsøkte iallfall å leve opp til mor og fars ambisjoner. Da har vi feilet.

– Har rollen gitt mersmak på skuespilleryrket, Jørgen?

– Ja, det har jo egentlig det. Jeg beundrer veldig arbeidet, både før jeg gjorde dette og enda mer nå.

Det var et dokumentarprogram om våpenfabrikken Nammo på Raufoss som satte Nicolai Cleve Broch på ideen til «Ammo».

– Etterpå undret jeg meg over hvorfor dette ikke var et tema i det norske narrativet. Trolig fordi det reiser etiske dilemmaer som er ubehagelige å snakke om fordi vi tjener gode penger på det, mener Cleve Broch.

– Så min idé var å gjøre dette temaet tilgjengelig for flere og skape bevissthet rundt det. Det kunne jeg gjøre via fiksjon, slik at denne tematikken ble løftet opp på en populærkulturell arena. Da kunne jeg lete frem noe som ikke finnes ennå og skape en handling ut fra det, istedenfor å la meg begrense av dokumentarens rammer.

– Lete frem noe som ikke finnes, men som kommer i fremtiden?

– Det er poenget. Og da var ikke veien kjempelang til autonome droner. Hva om vi skaper et norsk selskap som har utviklet autonome droner som betyr at vi står foran den neste store våpenrevolusjonen i verden? Det var en veldig tenkt situasjon. Dette skjer ikke før kanskje i 2030, tenkte jeg da.

Cleve Broch var på hytta da krigen i Ukraina brøt ut, bare et par dager før innspillingsstart. Lite visste han da at autonome droner, som er sentral i handlingen til «Ammo», også skulle bli et virkemiddel i den pågående krigen.

– Da slo det meg at dette forandrer alt. Det vi har lagd, er en tenkt virkelighet. Krig hadde på en måte ikke noe å gjøre med Europa, men da kommer plutselig virkeligheten helt inn og alt føles helt feil – vi kan ikke lage dette her. Men det var selvfølgelig umulig å stoppe, sier han.

Nicolai Cleve Broch understreker sterkt hvor viktig det er for ham å ikke aktualisere «Ammo»-serien på bakgrunn av hva som foregår i Ukraina.

– Ideen var der lenge før krigen startet, men det du kan si er at krigen viser hvor skremmende nær sannheten jeg var. For det som har kommet ut av den krigen, er jo nettopp droner og dronenes betydning i moderne krigføring, og hvor avgjørende de kan være for å vinne en krig.