TV-KJENDIS: Anders Öfvergård, her avbildet i 2020.

Anders Öfvergård, Sveriges «sinnasnekker», anmeldt for nasking

TV-profil Anders Öfvergård (55) er politianmeldt for ikke å ha betalt for alle varene i en selvbetjeningskasse på en matbutikk i Stockholm onsdag.

Selv forklarer programlederen, best kjent som «Sinnasnekker’n» i Sverige, at det hele skyldes en feil, og at han muligens har glemt å skanne alt.

– Om det var noe galt med skanningen eller en annen menneskelig feil, vet jeg ikke, sier Öfvergård til Aftonbladet.

Ble kontrollert

Da 55-åringen hadde forlatt kassen og var på vei ut av butikken, ba en ansatt om å få sjekke handleposen.

Da viste det seg at ikke alle varene var betalt for. Personalet ba TV-kjendisen bli værende i butikken mens de tilkalte politiet.

– Det var liksom ikke min hensikt å dra og stjele ting. Det første jeg sa til politiet var at dette må vi ordne opp i, sier Öfvergård.

TV-profilen forklarer at han beklaget og sa at han skulle betale. Han fikk likevel beskjed om å bli værende til politiet kom.

Politiet bekrefter

Stockholm-politiet bekrefter overfor Aftonbladet at det var en hendelse i en Ica Maxi-butikk på Värmdø onsdag ettermiddag, men de oppgir ikke navn.

– Personalet holdt igjen en person som skal ha forsøkt å ta varer fra butikken, så politiet måtte dra til stedet og registrere en anmeldelse for nasking. Men personen ble ikke pågrepet, sier Rebecca Landberg, pressekontakt for politiet.

Öfvergård sier selv at det skal dreie seg om to eller tre varer som ikke var registrer, og at summen på disse skal ha vært på under 200 kroner.

Også Expressen omtaler saken, og de skriver at det var kjøttvarer 55-åringen er anmeldt for å ha forsynt seg med.

Det er ikke første gang Öfvergård er i hardt vær. Høsten 2021 valgte TV4 i Sverige å droppe den daværende «Robinson»-programlederen etter festbråk.

Han er for tiden aktuell i realityserien «Renovation Nation» på Kanal 5.

Tidligere på dagen onsdag medte Öfvergård på Instagram at han nå har en måned ferie.

Kopier lenke

Kopier lenke

Del på Facebook

Del på Facebook

Del med e-post

Del med e-post