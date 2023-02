REBELL: I episode syv ser i hvordan Ellie sliter med å holde seg på riktig side av loven under FEDRAs styre, særlig etter at bestevennen Riley forlot henne.

«Ellie» til VG om skeiv representasjon: − Betyr så mye

NB! Saken inneholder store spoilere for episode syv av «The Last of Us». Se episoden, og kom tilbake!

I forrige uke fikk VG snakke med Bella Ramsey (19) og Storm Reid (19). Sistnevnte har til nå sittet på sidelinjen i TLOU-universet, men spiller en svært viktig rolle i seriens syvende episode, som i Norge ble sluppet mandag.

Reid, kjent fra blant annet «Euphoria», spiller nemlig Ellies bestevenn Riley. I løpet av episoden, som utspiller seg noen uker før Ellie treffer Joel, følger vi de to tenåringene gjennom en kveld full av gjensynsglede, lek, alvor og kjærlighet.

I’LL BE COMING FOR YOUR LOVE, OKAY: Ellie og Riley har deres livs kveld på et forlatt kjøpesenter, blant annet akkompagnert til A-ha’s «Take on Me».

Kjærlighet i alle former

Dette er andre gang serien vier tid til å utbrodere en kjærlighetshistorie.

Seriens tredje episode mottok enorm hyllest, etter å ha skildret hvordan karakterene Bill og Frank møtte hverandre, levde og døde sammen i en mildt sagt fiendtlig verden. Amerikanske NBC News kalte episoden en «milepæl for LHBTQ-gamere».

Bella Ramsey forteller VG at hun mener historiene er veldig forskjellige, selv om de begge omhandler skeiv kjærlighet.

– Episode tre er så vakker, og jeg ble helt blåst av banen da jeg så den. Jeg prøver nok likevel ikke å sammenligne dem. Det er forskjellige historier, Riley og Ellie er tross alt to unge kvinner. Jeg har sett veldig frem til at folk får se dette. Jeg vet at denne historien betyr så mye for så mange mennesker. Mange har sett seg selv i spillet, og nå får de se seg selv i serien, sier hun.

– Det er viktig at disse formene for kjærlighet er representert. Enten det er heterofil eller homofil kjærlighet, det er det samme. Det er kjærlighet. Bare fordi de lever i en apokalyptisk verden, så betyr ikke det at ikke disse menneskene finnes.

Reid forteller at hun har vært veldig spent på hvordan mottagelsen.

– Jeg er spent på hva folk vil si om spesielt denne episoden. For jeg vet hvordan jeg kjente meg da vi spilte den inn, vi hadde det så gøy, og hver dag var utfordrende, men det var en utrolig opplevelse. Jeg håper det skinner igjennom på skjermen.

Hun er også glad for «The Last of Us» sitt fokus på å inkludere.

– Representasjon er essensielt, spesielt for meg, som er en ung, svart kvinne. Det å kunne føle empati for menneskene i denne verdenen, enten du deler deres erfaringer eller ikke, det betyr noe. Så det å kunne representere dette er et privilegium og en ære.

LIV OG DØD: Som vanlig lurer trusler bak enhver sving i «The Last of Us». Episode syv er intet unntak.

Den tragiske avslutningen

Episoden er basert på DLC-en DLC-enDLC er kort for «downloadable content». Dette er tilleggspakker du kan laste ned til allerede utgitte spill. «Left Behind». Den har holdt seg tro mot kildematerialet, og ender på samme tragiske måte. Både Riley og Ellie blir bitt av en infisert, og Ellie vet ikke enda at hun er immun. Dermed ender episoden med at de to diskuterer de få og grusomme mulighetene de har, mens de holder rundt hverandre. Skjermen går i svart.

Hvis vi skal spole litt tilbake, så har Ellie i en tidligere episode avslørt at hun tok et liv en gang. Selv om det aldri sies eksplisitt, er det grunn til å tro at det dreier seg om en infisert Riley. Så hva skjedde egentlig etter sceneteppet gikk ned?

– Det vi spilte inn er så poetisk og nydelig. Vi snakket om hvordan det ville sett ut om vi viste hva som skjedde etter det, og det er mange retninger vi kunne tatt det, sier Reid, før hun sender ballen til Ramsey.

– Jeg tror at det gjør mer inntrykk å bare antyde et voldelig mørke, i stedet for å vise det. Noen ganger er fantasien mer dramatisk. Så har du spørsmålet om Ellie faktisk drepte Riley. Det er et spørsmål uten noe tydelig svar, og jeg tror det gjør mer inntrykk at det er sånn.