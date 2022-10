FRA HIJAB TIL STRØMSTØTTE: Strømstøtte blir tema hos Fredrik Solvang i stedet for hijab.

Derfor måtte Fredrik Solvang droppe hijab-debatt

Det ble ingen hijab-debatt i lys av Iran-demonstrasjonene hos Fredrik Solvang i «Debatten på NRK1 tirsdag. Men det er det først og fremst praktiske årsaker til.

– Vi har lagt bort dette tema for i dag rett og slett fordi vi ikke i mål med et godt nok panel til det vi ønsket å debattere. Men det som skjer i Iran er både stort og viktig og dette er et tema vi gjerne vil komme tilbake til, sier fungerende redaksjonssjef i Debatten, Gunnhild Viken til VG.

Det var Fredrik Solvang selv som først opplyste på Instagram at tema «Debatten» på NRK skulle debattere tirsdag kveld var avlyst.

«Vi har fått så mange tilbakemeldinger om at det ikke er relevant eller greit å debattere hijab i lys av Iran-demonstrasjonene, at vi ikke går videre med planleggingen fram mot kveldens Debatten», står det i et innlegg.

– Så nå må vi finne nytt tema til i kveld, kommenterer Solvang.

Til VG utdyper Solvang med følgende:

– Hverken jeg eller redaksjonen har noen prestisje i å ha en slik debatt. Men mange etterlyser hva norske myndigheter kan gjøre med situasjonen i Iran. I og med at utenriksministeren er på reise, var det ikke så lett å få til det heller.

– Nå snuser vi heller på noe som har med strøm å gjøre til kveldens program, legger Solvang til.