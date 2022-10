MENTORVETERAN: Blake Shelton, slik TV-seerne har sett han siden 2011.

Slutt for Blake Shelton i «The Voice» etter 23 sesonger

Countrystjernen Blake Shelton (46) er den eneste mentoren som har vært med siden oppstarten av TV-konseptet i USA i 2011.

Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

Men nå er han forsynt. Shelton melder at han gir seg etter kommende sesong av NBC-produksjonen til våren.

– Jeg har veid for og imot ganske lenge, og har nå bestemt meg for å trekke meg ut av «The Voice» etter sesong 23, sier han i en kunngjøring fra TV-kanalen, ifølge ET Online.

Dermed forsvinner den eneste gjenværende av de fire originale dommerne/mentorene. Christina Aguilera (41), Adam Levine (43) og Ceelo Green (47) har alle gjort exit før ham.

– Dette TV-showet har forandret livet mitt til det bedre på alle måter, og det vil alltid føles som hjemme for meg, sier Shelton.

– Det har vært en helvetes reise i 12 år med stoler som snus, sier 46-åringen.

Forelsket seg

Han takker NBC og alle han har jobbet med.

– Det kreves mye hardt arbeid, lidenskap og voksendrikker for å lage to show i uken.

STJERNEPAR: Blake Shelton og Gwen Stefani, her i Hollywood i fjor sommer.

Det var gjennom «The Voice» Shelton møtte sin nåværende kone, popartist Gwen Stefani (52). De to ble dommerkolleger for syv år siden, da han var nyskilt fra countrystjernen Miranda Lambert (38), og hun hadde brutt med musiker Gavin Rossdale (56).

– Jeg har knyttet evige vennskap med Carson (programleder Carson Daly, red.anm.) og hver eneste en av mine medmentorer opp gjennom årene, inkludert min kone, sier Shelton.

Les også Gwen Stefani viser frem brudekjolen Gwen Stefani (51) festet i både lang og kort kreasjon da hun giftet seg med Blake Shelton (45).

Stefani ga seg som dommer og mentor i TV-showet i 2019, men returnerte for sesong 22 i høst. Hun og Shelton giftet seg i fjor.

Shelton skal fortsett å jobbe med Carson Daly (49) i TV-showet, «Barmageddon», et gameshow for kjendiser, som første gang gikk på lufta i vår.

Flere Rampelys-nyheter på VGTV: