ÅRETS DELTAGERE: Helene Spilling (sportsdans), Hanne Staff (orientering), Linn Jørum Sulland (håndball), Ezinne Okparaebo (friidrett/sprint) og Kristin Holte (CrossFit). Olaf Tufte (roing), Frode Johnsen (fotball), Ola Vigen Hattestad (langrenn) og Andreas Lødrup (kickboksing) Stig André Berge (bryting).

Slått ut av «Mesternes mester»: − Drømte aldri om å vinne

Fredag ble Frode Johnsen (48) slått ut av «Mesternes mester». – Det var en drøm å være med, men jeg drømte aldri om vinne.

Egentlig var den tidligere toppfotballspilleren ganske så fornøyd da han forlot nattesten med ordene «livet går videre, som det alltid gjør».

– Første gang jeg sto og så på nattesten synes jeg det var veldig intenst. Jeg synes faktisk det var bedre å være i nattest selv enn å se på andre. Men konkurranseinstinktet mitt er ikke like høyt som det var, slår Frode Johnsen fast overfor VG.

PREMIEREFEST: Frode Johnsen og kona Mette Sundland på premierefesten for «Mesternes mester» i fjor høst.

Fredag tapte han for den tidligere langrennsløperen Ola Vigen Hattestad i nattest. Frode Johnsen ble dermed den fjerde deltageren som er blitt slått ut etter at Ezinne Okparaebo trakk seg.

– Egentlig var det ganske godt å få noen dager fri på den andre hytta. Sove så lenge jeg ville, være helt i fred. Vi fikk servert ferdig mat, kjørte våre egne øvelser og hadde det bare gøy.

Forrige uke var det den tidligere orienteringsløperen Hanne Staff (50) som måtte forlate «Mesternes mester». For tre uker siden var Stig-André Berge sjanseløs i nattest mot Linn Jørum Sulland. Uken etter var hun like sjanseløs mot Ola Vigen Hattestad.

– «Mesternes mester» er en enorm TV-produksjon på alle måter. Det var både imponerende og morsomt å være med. Tenk bare på alle forberedelsene som ble gjort i forkant av hver eneste øvelse, sier Johnsen.

– Jeg er handy man, fikser og ordner, lever litt på «gammel moro» og får en grei inntekt ut av det, sier Johnsen.

Samtidig legger ikke Frode Johnsen skjul på at det hadde sine sider og at det på langt nær var noen ferie å spille inn «Mersternes mester».

– Det var mange opptak som måtte gjøres på nytt og på nytt. Vi måtte svare på de sammen spørsmålene på nytt og nytt. Det var alltid et TV-kamera rundt oss. Men misforstå meg rett – det var ikke noe mas. Tvert imot var det gildt å bli spurt om å være med i «Mesternes mester». Det er virkelig et artig program å være med på og i.

Frode Johnsen hadde også stor glede av å bli kjent med andre store idrettsutøvere – og høre om deres vei opp og frem.

– Ta Olaf Tufte for eksempel, som jeg delte rom med i huset. Mens jeg som fotballspiller hadde muligheten til å vise meg frem og hva jeg kunne nesten hver helg, hadde han han «bare» et OL hvert fjerde år jobbe mot og motivere seg for.

VENNSKAPELIG FIGHT: Frode Johnsen og crossfit-utøver Kristin Holte i vennskapelig fight på terrassen utenfor deltagerhuset i Sandefjord. Hun er fortsatt med i «Mesternes mester».

Selv har han en eventyrlig – og lang karriere bak seg etter at han startet som toppscorer i Odd og gikk til Rosenborg i 2000, samme år som han debuterte på landslaget. Han var seriemester med RBK fem år på rad, spilte for japanske klubber 2006–2010 før han kom tilbake til Odd i 2011. To år senere, 39 år gammel, ble han tatt ut på landslaget som tidenes eldste spiller.

Nå bor han Skien og etter at broren hans omkom i en basehoppulykke i 2013 er det han som nå forvalter familiens ti utleieleiligheter.

– Jeg er handy man, fikser og ordner, lever litt på «gammel moro» og får en grei inntekt ut av det, sier Frode Johnsen.