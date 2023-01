Slått ut av «Mesternes mester»: − Hadde større ambisjoner

Stig-André Berge (39) var ikke klar for å forlate «Mesternes mester» allerede nå.

– De siste ukene har vært både kjipe og spesielle. For det første hadde jeg større ambisjoner i «Mesternes mester» enn å ryke ut som nummer to, sier Stig-André Berge til VG.

Fredag kveld måtte den tidligere bryteren forlate «Mesternes mester» etter at han tapte i nattest for den tidligere håndballspilleren Linn Jørum Sulland.

– Men det har også vært spesielt å møte så mange mennesker de siste ukene som har heiet på meg, tippet meg som en av de som kunne vinne hele konkurransen og samtidig vite at jeg blir slått ut på fredag, fortsetter Berge.

Han føler selv at han hadde ikke så mange valg i nattesten – og måtte velge reaksjon. Men det var ikke så lett det heller.

– Høyden hennes gjorde at hun hadde lengre «rekkevidde» enn meg. Der jeg måtte strekke armene mine opp, kunne hun bare strekke sine rett ut. Hun var raskere enn meg og hadde bedre reaksjon, sier Stig-André etter at nederlaget var et faktum.

GRISEKJIPT: – Det var grisekjipt å måtte forlate «Mesternes mester» så tidlig i konkurransen, sier Stig-André Berge.

Info Stig-André Berge Aktuell i «Mesternes mester» Født 20. juli 1983 Giftet seg med tidligere bryter Rosell Utne (31) i 2017. Paret har to barn – en sønn (3) og datter (født juni 2021) sammen.

Berge kom på 14. plass i sitt første internasjonale mesterskap i seniorklassen, EM i 2001.

I 2007 vant han EM-sølv i 60-kilosklassen, året etter fikk han 18. plass i sitt første OL. I sitt tredje OL, i Rio de Janeiro 2016, vant han bronsemedaljen i 59-kilosklassen.

Siden har han vunnet to EM-sølv (2018 og 2019).

Han tok VM-bronsemedalje i 2014.

Avsluttet karrieren etter å ha tapt åttedelsfinalen i VM i Oslo i oktober 2021.

Trener ungdoms- og juniorlandlaget i bryting Vis mer

«Grisekjipt» er karakteristikken han bruker om å måtte forlate «Mesternes mester» allerede nå.

– Jeg tok ikke lett på oppgavene, det hadde gått så bra så langt og jeg følte at jeg hadde så mye mer å vise frem. For jeg var der for å vise frem brytere fra en god side. Slik sett var det totalt mislykket, sier han lattermildt.

ÅRETS MESTERNES MESTER-GJENG: Helene Spilling (sportsdans), Hanne Staff (orientering), Linn Jørum Sulland (håndball), Ezinne Okparaebo (friidrett/sprint) og Kristin Holte (CrossFit). Olaf Tufte (roing), Frode Johnsen (fotball), Ola Vigen Hattestad (langrenn) og Andreas Lødrup (kickboksing) Stig André Berge (bryting)

Han legger ikke skjul på at han syntes det var kjipt å forlate resten av gjengen i «Mesternes mester»-huset så tidlig.

– Man deler alt, oppturer og nedturer. Lager mat sammen, prøver å støtte hverandre uansett hvordan det går. Det er det eneste jeg ikke liker med «Mesternes mester», at noen ryker ut og blir tatt ut av gjengen. Det skulle vært et opplegg hvor de utslåtte kunne blitt igjen i huset.

FAMILIELIV: Stig-André kona Rosell – også hun tidligere bryter, har to barn sammen og bor i Rælingen.

Stig-André Berge ler ved tanken. Men han er ikke typen som henger med hodet. Derfor tok det heller ikke lang tid før han tok initiativet til en egen versjon av «Mesternes mester» i huset for de som utslåtte.

– Vi kalte det bare for «Mesternes loser» med masse kule konkurranser som vedkubbe-velting og kaste lette golfballer i en bøtte med en plastrive. Det ble bare morsommere og morsommere etter hvert som flere ble slått ut og kom til, sier Stig Stig-André Berge.

Ved siden av hans engasjement for brytesporten, har han også innledet et kickstart-samarbeid med den tidligere langrennsløperen Martin Johnsrud.

– Det handler om en livsstilsendring for mannen i gaten, sier Stig-André Berge.

OL-BRONSE: Rio de Janeiro 2016.

Innspillingen av årets sesong av «Mesternes mester» fant sted i Sandefjords- området i mai-juni i fjor. Årets deltagere er:

Helene Spilling, sportsdanser – og kjent fra «Skal vi danse».

Stig André Berge (38), bryting

Ola Vigen Hattestad (40), langrenn

Kristin Holte (36), crossfit

Frode Johnsen (48), fotball

Andreas Lødrup (37), kickboksing

Ezinne Okparaebo (34), friidrett

Hanne Staff (50), orientering

Linn Jørum Sulland (37), håndball

Olaf Tufte (46), roing