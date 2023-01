SOPP-SKREKK: Soppen blir menneskets undergang i «The Last of Us».

«The Last of Us»: Fem ting du må vite

HBO sin nye storsatsing hylles etter premieren. Vi har sett første episode, og funnet fem ting du kanskje ikke visste, enten du har spilt spillene eller ikke.

NB! Denne saken kan inneholde spoilere fra første episode.

1. Kjendisbarn

En av første episodes største stjerner er Nico Parker, som spiller Joels datter Sarah. I episodens første halvdel får vi et innblikk i hva slags liv den lille Miller-familien levde før cordyceps-pandemien cordyceps-pandemienSoppinfeksjon som sprer seg i «The Last of Us»-universet. , og Parker stjeler flere av scenene hun er med i.

Det er kanskje ikke så overraskende at 18-åringen er en solid skuespiller når du vet hvem moren hennes er: Thandiwe Newton.

Mange kjenner nok Newton først og fremst fra «Westworld», men hun har også spilt i filmer som «Crash» og «Solo: A Star Wars Story».

Parkers far, Ol Parker, er heller ingen hvem som helst i bransjen. Han har en rekke produsent-og regi-jobber bak seg, og i 2018 regisserte han «Mamma Mia: Here We Go Again!».

MOR OG DATTER: Nico Parker og hennes mor, Thandiwe Newton. Her er det mye talent i genene.

2. Gjenbruk av skuespillere

Det er naturlig nok gjort utskiftinger i casten fra PlayStation-spillet til TV-skjermen. «Game of Thrones»-kollegene Pedro Pascal og Bella Ramsey spiller Joel og Ellie, men flere skuespillere som gestaltet roller i spillet er trolig også involvert.

Les også «The Last of Us»: Er «spillforbannelsen» brutt? Film- og TV-produsenter har i flere tiår prøvd å adaptere spill til storskjermen.

Ashley Johnson (Ellie i spillet) står oppført på seriens rolleliste på IMDb, og det samme gjør Jeffrey Pierce (Joels bror, Tommy, i spillet).

Skaperne hintet denne uken til Newsweek at også Troy Baker (Joel i spillet) vil gjøre en opptreden av ukjent størrelse.

Merle Dandridge gjentar simpelthen sin egen rolle. I spillet har hun rollen som Firefly-lederen Marlene, og det har hun også nå.

BACK FOR THE APOCALYPSE: Dandridge er tilbake som idealisten Marlene.

3. Fiksjon ... Eller?

Mye av seriens handling spinner rundt hvordan en soppinfeksjon forpester menneskeheten, og gjør selv snille, gamle naboer til blodtørstige monstre.

I seriens første scene ser vi en TV-debatt, hvor en forsker forklarer hvorfor sopp er den største trusselen mot menneskeheten.

Forskeren forteller om en sopp, kalt cordyceps, som gjerne tar bolig i insekt, for eksempel maur. Soppen tar over vertens vilje, og sakte men sikkert spiser den i vei innenifra.

Det er ikke meningen å gi deg mareritt, men dette er faktisk en ekte sopp. Heldigvis mener forskere at det er veldig usannsynnlig at cordyceps vil bli farlig for mennesker, slik den blir i serien.

I videoen under kan du se hvordan cordyceps rammer sine ofre. Se på egen risiko.

4. Tro kopi

Dersom du ikke har spilt spillet, er det vanskelig å vite hvor tro mot kildematerialet den første episoden faktisk er.

Noen friheter har de dog tatt seg. I spillet sies det for eksempel aldri eksplisitt at Joel og Tess har et romantisk forhold. Det virker det som at de har i TV-versjonen.

Mange gamere fikk nok også gåsehud da de hørte gitarspillet som lydlegger introsekvensen. Serieskaperne har bragt tilbake den argentinske komponisten Gustavo Santaolalla til å lage musikken, og intro-melodien er den samme som i spillet.

Også i selve handlingen er mye likt. Spesielt er scenene etter zombie-utbruddet kraftig inspirert.

I videoen under kan du se hvor like enkelte scener faktisk er.

5. Alternative Joel-er og Ellie-er

Etter at TV-serien offisielt fikk grønt lys, gikk sjef i Naughty Dog Naughty DogProduksjonsselskapet bak PlayStation-spillene. , Neil Druckmann, ut på Twitter og fridde til fansen. Han ville høre deres forslag til hvem som skulle spille hovedrollene i serien.

Og fansen svarte.

I rollen som Ellie foreslo fansen blant annet Kaitlyn Dever («Booksmart, Unbelievable»), Dafne Keen («Logan», «His Dark Materials») og Masie Williams («Game of Thrones»).

Som Joel ville fansen ha Hugh Jackman («X-Men», «Les Miserables»), Karl Urban («The Boys», «Ringenes Herre») eller Josh Brolin («The Avengers: Infinity War», «No County for Old Men»).

Det navnet som oftest har dukket opp i samtalen om hvem som skal spille Joel er nok likevel «Game of Thrones»-stjerne Nikolaj Coster-Waldau. Det fikk skuespilleren med seg.

I en «Ask me anything»-tråd på Reddit i 2020 fikk skuespilleren spørsmål om han kom til å spille Joel.

– Jeg har nettopp fått tak i del 2. For et fantastisk spill, svarte dansken kryptisk den gang.

Etter å ha sett første episode, virker det å være liten grunn til å klage på at jobbene gikk til Pascal og Ramsey.

Sistnevnte har likevel flere ganger vært åpen om at hun unngikk sosiale medier i casting-prosessen. Ramsey har fortalt at hun ikke ønsket å fordype seg i negative kommentarer om at hun ikke ligner på «spill-Ellie».