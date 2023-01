DELFINALIST: Bjørn Olav Edvardsen, her på pressekonferansen til NRK tidligere denne måneden.

Bjørn Olav Edvardsen var MGP-reserve i fjor: − Rykket til hver gang telefonen ringte

I fjor satt Bjørn Olav Edvardsen (40) parat hver uke og ventet på telefonen fra NRK som aldri kom. Han lover å gi jernet i delfinalen lørdag kveld.

Bjørn Olav Edvardsen ble kjent gjennom «Idol» i 2005, og har siden etablert seg med eget plateselskap. Det er første gang han deltar som artist i MGP – men han har drømt om det hele livet.

Han fikk en liten smak i 2021, da han var med som låtskriver. I fjor kunne det endt med mye mer enn en smak, for NRK trengte nemlig en plan B dersom en av de andre artistene skulle bli syk av corona.

– Var jo drømmen min

Pandemien herjet, og NRK trengte en som kunne steppe inn på kort varsel ved et eventuelt forfall.

– Jeg ble rett og slett spurt helt på tampen, rett før alt startet, om jeg kunne tenke meg det. Selvfølgelig hadde jeg lyst, det var jo drømmen min. Men samtidig var det dårlig tid til forberedelser. Jeg snakket med teamet mitt og landet på at jeg ville stille opp for NRK, sier han til VG.

– Det kunne jo være at jeg fikk en sjanse.

Hemmelige prøver

Kostymet hans hang ute på H3 arena under alle delfinalene. Og på kveldstid hadde Edvardsen hemmelige sceneprøver. Pressebilder var tatt, og pressemeldingen lå klar.

NRK bekrefter også overfor VG at Edvardsen i fire uker satt som topphemmelig backup og ventet på en telefon som aldri kom.

– Jeg ble en sånn corona-hemmelighet. Det føltes som jeg var med på «Maskorama» uten å være med, sier han og ler.

Les også Disse har allerede gått videre: Ulrikke Brandstorp klar for MGP-finalen – Dette betyr all verden for meg, sa Ulrikke Brandstorp da hun lørdag kveld til den norske Melodi Grand Prix-finalen…

Men det var en prøvelse å sitte og vente. På den ene siden ønsket han jo absolutt ikke sykdom på noen av de andre. Samtidig satt han og ventet på muligheten.

– Det var ganske tøft ganske psykisk. Jeg satt og rykket til hver gang telefonen ringte. Så da alt var over, var jeg kjempesliten.

Skjebnens ironi ville det slik at både Edvardsen og samboeren, som begge var til stede som publikummere på MGP-finalen i fjor, fikk corona rett etterpå.

SPENT: Bjørn Olav Edvardsen.

I dag tenker Edvardsen at det kanskje var meningen at han ikke skulle steppe inn i fjor, fordi han og låten heller skulle få en mulighet i år.

– Men jeg fikk jo ingen garanti for det heller. Ingen lovnader om noe, sier han.

Desto mer fornøyd er han når han nå får konkurrere.

– Dette betyr så mye, og jeg skal gi alt.

Han har selv vært med på å skrive låten «Turn Off My Heart», sammen med Christian Ingebrigtsen (45) og Henrik Tala (49).

– Jeg har jobbet beinhardt med den. Det går en hvit tråd gjennom hele min MGP-deltagelse, sier 40-åringen, som stiller i helhvitt antrekk på scenen.

I FJOR: En svartkledd Bjørn Olav Edvardsen ventet forgjeves.

Kostymet som hang og ventet forgjeves i fjor, var helsvart. Det matchet sinnsstemningen den gangen.

– Jeg har vært på en reise med meg selv, blitt sterkere og lært å ta hensyn til meg selv. Sangen handler om å kunne skru av følelser, for jeg har alltid tatt ting innover meg. Men den handler også om å gjøre følelser til en styrke. Det er nemlig aldri for sent, mener han.

2005: Bjørn Olav Edvardsen, da han var med i «Idol».

Edvardsen, som også er skuespiller på si, har vært litt ubekvem med tanke på å røpe fjorårshemmeligheten.

– Jeg har vært litt redd for å snakke om det, og urolig for bare å bli sett på som en backingartist. Derfor er jeg veldig glad for at NRK vil ha meg med nå. Og selvsagt er jeg takknemlig for at de viste meg tilliten i fjor. Jeg vil jo være en lagspiller, sier artisten, som opprinnelig kommer fra Porsgrunn.

NRK: – Vårt førstevalg

– Bjørn Olav er en fantastisk dyktig artist, som jeg har hatt i kikkerten lenge, sier MGP-general i NRK, Stig Karlsen (49), til VG.

– Han kom med en super ballade til fjorårets MGP. Den fikk dessverre ikke plass, da vi allerede hadde plukket ut mange ballader. Han var likevel vårt klare førstevalg som back-up-artist, da trusselen fra covid gjorde det nødvendig å ha noen artister på «reservebenken», sier Karlsen, som er glad for at Edvardsen har hatt tålmodighet til å holde på låten til i år.

– Så dere hadde flere reserver?

– Det hadde vi, men det vil jeg ikke gå i detalj om nå, svarer Karlsen.

– Kommer dere til å ha reserver i år også?

– Nei, situasjonen er annerledes nå. Dette var når smitten i samfunnet var som verst.