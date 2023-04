SLITNE: F.v.: Carina Dahl, Didrik Solli-Tangen og Tete Lidbom.

Ute av «Kompani Lauritzen»: − Min største tabbe

Fem ble til fire i lørdagens episode. – Det var så brutalt, sier den hjemsendte aspiranten.

I kampen om å bli utstyrt med oransje beret og jegertittel, måtte deltagerne gjennom to beinharde døgn for å bli målt i viljestyrke.

– Du har utvist mindre viljestyrke enn de fire andre. Denne gangen møtte du fire aspiranter med enda mer viljestyrke enn deg. Du er derfor ute av konkurransen, sa befalet til Carina Dahl (37).

– Altså, er det noe jeg har, så er det viljestyrke, sier Dahl til VG.

– Jeg tvilte mye på meg selv under innspillingen, men ikke på at jeg hadde viljestyrke. Hele livet har jeg fått høre at jeg har det.

I MÅL: En lettet gjeng og tårevåt Carina Dahl (i midten).

Dahl skylder imidlertid ikke på andre enn seg selv. Hun misforsto mange oppgaver og vet hvorfor.

– Min største tabbe var at jeg aldri hadde sett «Kompani» før jeg ble med. Det var en gjenganger gjennom hele programmet at jeg misforsto oppgaver.

Som at hun denne gangen trodde at hun måtte klare å tenne bål for å bestå.

– Jeg ble helt fra meg da jeg ikke fikk det til. Men jeg trodde jeg hadde tapt uansett, så derfor tenkte jeg at jeg like godt kunne ty til nødkassen (med fyrstikker, red.anm.).

Da Dahl etterpå innså at heller ikke alle de andre hadde klart å tenne bål, skjønte hun ingenting. I ettertid innser hun at hun gjorde alt ekstra vanskelig for seg selv.

– Men det var ikke viljestyrken det sto på. Det var nettopp den som fikk meg gjennom alt det andre. Jeg har jo både sinnssyk høydeskrekk og voldsom klaustrofobi.

TV-ANSIKT: Popartist Carina Dahl har vært med i mange TV-serier. Her under et intervju med VG i fjor.

Under fangeøvelsen lørdag fikk deltagerne hette over hodet og lydtette øreklokker.

– For meg handlet det om liv eller død inne i den hetta.

Dahl forklarer til VG at det nok er vanskelig å forstå for dem som ikke har klaustrofobi.

– Det var altså så brutalt. Jeg fikk ikke puste og måtte si til meg selv hele tiden: «Du får puste, du får puste. Du dør ikke». Her var det kun viljestyrken som fikk meg gjennom.

TEST: Deltagerne ble fanget, bundet og fikk hette over hodet.

Popstjernen ble så opptatt av å gjennomføre at hun ikke fikk med seg oppgavene.

– Alt ble bare tull. Jeg misforsto, var distré, sulten og sliten. Og jeg forsto ikke spillet. Jeg forstår det fortsatt ikke, flirer hun.

Dahl har vært med i en lang rekke TV-show, som «Farmen kjendis», «71 grader nord», «Stjernekamp», MGP, «MasterChef» og «Tigerstaden». Hun har med andre ord god erfaring med å testes foran kamera.

– Men hvorfor hadde du aldri sett «Kompani» før du takket ja?

– Det er så mye jeg har lyst til å se på TV, men har du hatt én uke i mitt liv, så skjønner du at det ikke går, svarer Dahl og ler.

– Jeg så ikke «Game of Thrones» heller. «SKAM» så jeg først tre år etter alle andre.

STOLT: Carina Dahl er fornøyd med egen innsats.

Dahl pleier å ha en maraton-titting før hver realityinnspilling, men det rakk hun ikke denne gangen.

– Det var så mange spillejobber etter pandemien, forklarer hun.

Dahl lever godt med å ha vist tårer på TV. Redsel gir gjerne utslag i gråt.

– Jeg legger ofte ut flotte bilder på Instagram, men jeg er jo ikke sånn hele tiden. Via «Kompani» får folk virkelig innblikk i meg som menneske, og hele følelsesregisteret mitt.

Tilbakemeldingene fra nære og kjære går ut på at Dahl har bevist hvor hardt hun jobber.

– De siste to døgnene var ubeskrivelige. Helt sinnssyke. Jeg elsker normalt å bo i telt, men da har jeg teltstenger, primus og rødvin, ler hun.

– Jeg er ingen berte som ikke tåler friluft.

FRILUFTSMENNESKE: Carina Dahl er vant med toppturer, men dette ble i hardeste laget.

Dahl er blitt en habil sneglespiser.

– Ja, jeg spiste masse når vi ikke hadde noe annet. Snegler og albueskjell. Huff, så ille det var etter dag tre med snegler. Jeg sliter fortsatt litt med sjømat, som jeg egentlig elsker.

STREVDE: Carina Dahl fikk ikke fyr på bålet sitt.

Dahl føler at hun egentlig kom på andreplass i konkurransen, mens de andre fire kuppet førsteplassen.

– Jeg vet ikke hvor mye selvtillit jeg ville hatt i etappen med oransje beret. Min dårlige egenskap er at jeg begynner å tvile på meg selv når det gjelder, sier artisten.

Hun kom til semifinalen også i «Farmen» og «71 grader Nord».

– Min motivasjon er alltid at jeg ikke skal gå glipp av noe, så på den måten er det selvsagt ikke kult å komme på andreplass. Men jeg er stolt av meg selv. Jeg kom akkurat dit jeg skulle.

TRÅDTE AV: Carina Dahl forlater gjengen, mens (f.v.) Grunde Myhrer, Agnete Husebye, Didrik Solli-Tangen og Tete Lidbom er med videre.

– Hva har du lært av opplevelsen?

– Jeg har et veldig hektisk liv, både på jobb og privat, og liker det. Selv om det blir litt halvveis iblant, lander jeg alltid på bena. Men her funket det ikke helt sånn, opplyser Dahl.

Hun har derfor lært seg å bli flinkere til å ta pauser, si nei og «ikke please alle hele tiden».

– Nå gjør jeg ting mer ordentlig.

UTE: Carina Dahl forlater militærleiren.

For tiden feirer Dahl to låter på Spotifys Top 50-liste i Norge, «Best på fest» og Ringnes-Ronny-duetten «5 SHOTS». I mai slipper hun en ny låt med Hagle, Adrian Sellevoll og Pink Lotion. Det blir med andre ord mange opptredener fremover.

– Hvorfor har vi aldri sett deg i «Skal vi danse»?

– Fordi jeg jobber nesten hver lørdag. De har spurt mange ganger, men er alltid for sent ute, svarer Dahl.

FINALISTER: Dag Otto Lauritzen og Kristian Ødegård med sine fire jegere, (f.v.) Tete Lidbom, Grunde Myhrer, Didrik Solli-Tangen og Agnete Husebye.

Se tidligere TV-klipp med Carina Dahl på VGTV: