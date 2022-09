HEVNEN ER BITTERSØT: June (Elisabeth Moss) lar følelsene ta overhånd. Til dels.

TV-anmeldelse «The Handmaid’s Tale», sesong 5: Forbannet være frukten

I sin femte sesong har «The Handmaid’s Tale» dessverre stagnert.

VG External

Publisert: Nå nettopp

«The Handmaid’s Tale» sesong 5

Amerikansk dramaserie i ti deler

Med: Elisabeth Moss, Yvonne Strahovski, Joseph Lawrence m.fl.

Serieskaper: Bruce Miller

På HBO Max fra 14. september

«The Handmaid’s Tale» har vært en stadig bitrere, stadig tidsaktuell og mer og mer nærpolitisk beretning om et samfunn som ligner på vårt. Med den brutalt forløsende avrundingen av fjerde sesong kunne den på ingen måte gi seg.

Men man kunne kanskje forventet noe annet enn dette.

De som trodde sesong fem skulle videreføre og kanskje til og med øke den godt stigende pulsen fra forrige sesong vil bli skuffet. Vi er i en blanding av ren lykksalighet, varierende grader av PTSD men også – dessverre irriterende stillstand.

Dette kommer fra en seer som har omfavnet seriens pietistiske fremdrift siden starten.

Fordi det er i det seige mørket at håpløsheten virkelig får sette seg. At man kan kjenne på maktesløsheten og likheten med å grave seg inn i et religiøst hulrom der alt kan være et argument for gudfryktighet.

HEVNEN ER SØT: Serena (Yvonne Strahovski) lar ikke følelsene ta overhånd. Til dels.

Men etter Junes (Elisabeth Moss) bokstavelige granatsjokk midtveis i sesong fire, hadde «The Handmaid’s Tale» en eksplosiv stigning i tempo og fortelling som man ikke altså ikke utnytter her i det hele tatt.

Kortversjonen er at hun på alle fysiske måter er fri kommandørens grep. Men traumene består. Dessuten er datteren Hannah fremdeles fanget i verdens verste land, Gilead, mens Serena Joy Waterford (Yvonne Strahovski) holder henne tett ved sin side.

Dette fremstilles i episoder som er gjenkjennelig første og andre sesong-seige, men uten samme nerve. Eller, det vil si, spenningsnerven har byttet plass med frustrasjon.

Kombinert med gjentagende bruk av The Everly Brothers’s «All I Have to Do is Dream», som nok er ment «Russian Doll»-smartere enn det oppleves.

HEVNEN ER DIPLOMATISK: Kommandør Joseph Lawrence (Bradley Whitford) prøver å redde verden på sitt helt eget vis. Til dels.

Elisabeth Moss har gått fra å gjøre en uforglemmelig hovedrolle i snart 50 episoder, til å også få regi på flere. Hennes reise som June har vært innom samtlige følelser på kartet. Hun tolker henne fremdeles sikkert og forbannet. Men Bruce Miller sine manus er derimot langt fra like smertelige erfaringsnære som de var.

Bildene vel så vakre og iskalde. Kommandør Joseph Lawrence (Bradley Whitford) er like diplomatisk og varmt kynisk som tidligere. Serena Joy Waterford (Yvonne Strahovski) er så bitter og sosiopatisk som det mulig å være med gudsord som skjold. Likevel virker «The Handmaid’s Tale» innesperret i egen saktegående struktur.

Der det fremdeles ikke er grenser for hvordan man skal dundre inn ulikhetene mellom det verdslige samfunnet i Canada og det Jesus-fascistiske Gilead. Uavhengig av at tante Lydia (Ann Dowd) viser flere og flere menneskelige trekk.

En sjokkerende estetisk direktesendt TV-overføring bidrar til å minne om hva serien er best til: Å være så tett på vår egen virkelighet at man kan kjenne gysninger, frustrasjon og resignasjon gjennom skjermen.

Men den trenger ikke kopiere den som en minutt-for-minutt sending fra virkeligheten.