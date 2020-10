OLA HALVORSEN: Går gjennom en reise der Haugenstua ikke lenger er poenget, men en del av fortellingen. Foto: NRK

TV-anmeldelse «Førstegangstjenesten»: Kompani Flesvigsen

Verdens dårligste rekrutter er endelig tilbake. Bare dyrere og morsommere.

Førstegangstjenesten

Norsk komiserie i 12 deler

Av: Herman Flesvig

Med: Jonas Kinge Bergland, Tord Kinge, Sjur Vatne Brean, Mikkel Niva, Zineb Bensouda m.fl.

Manus: Marit Støre Valeur, Rolf Magne Golten Andersen, Herman Flesvig, Erlend Westnes, Åse Marie Hole Karsten Fullu m.fl.

Regi: Erlend Westnes

Sju episoder tilgjengelig på NRK TV nå

Streaming-suksessen for de to pilotepisodene av «Førstegangstjenesten» rett før jul i fjor sannelig fått NRK-systemet til å gi fra seg det fineste kredittkortet. De ti nye episodene kan man meske seg med strammere regi, tydeligere kameraføring, bedre lys og lyd og strengere klipp.

Å briefe med både Buffalo Springfield, Bjørk, Jimi Hendrix, Simon and Garfunkel og Kendrick Lamar på lydsporet var kanskje litt i overkant, men sånn er det vel når man har fått mye penger mellom hendene. For der pilotepisodene var et litt dyrt YouTube-prosjekt, er dette mer i Hollywood-sjangeren.

Det inkluderer en enda bedre Herman Flesvig.

Han bærer (selvsagt) serien alene. Båret fram av et passe intrikat og godt balansert manus som, til tider, gnistrer. Og fordi han er blitt en drivende god fysisk komiker. De innstuderte bevegelsene til Ahre-Ketil Lillehagen («Rambo»-tilnavnet er visst borte) og Ola Halvorsen er for eksempel preget av godt brukte timer foran speilet .

TANJA-LAILA: Ikke spør hva hun skal bruke stokken til. Bare ikke spør. Foto: NRK

På hvert sitt vis gir disse fem nye episodene karakterene mer dybde, spesielt Lillehagen. Preben Lohengren og Tanja-Laila Gaup er fremdeles mer karikerte enn nødvendig, men har fått strammet fortelingene sine opp slik at poengene ikke blir like repetitive.

Lohengren bruker for eksempel egen økonomi og nettverk til å hente inn både festival-do og Foodora-leveranse under øvelse i skogen. I andre hender ville dette ha vært både plumpt og tåpelig. Her jobber alle krefter så godt sammen at det nesten virker sannsynlig.

Noen ting blir likevel for dumt: Ola Halvorsens sjokkartete opplevelse av skogen er en ting. Tanja-Lailas lyster for Mikkel Nivas karakter er dessuten mest morsomt fordi det er to bestevenner i virkeligheten som spiller et passe bisart rollespill. Samtidig har Ola Halvorsen et av disse fem nye episodenes morsomste øyeblikk når han skal demonstrere nærkamp, slik han er vokst opp med det på Haugenstua.

Og apropos det: Her er ikke det behørig kritiserte Haugenstua-grepet mer en del av fortellingen enn et litt billig poeng.

AHRE-KETIL: Lillehagen får en tristere personlighet Foto: NRK

De forhåndshypete kjendisinnhoppene er ikke med i de episodene NRK har lagt ut nå. Far Hivju, Erik, har derimot en rolle som en slags øverstkommanderende som gjør livet til sersjant Støland mer komplisert.

Jonas Kinge Bergland som Støland er nok en gang den mest solide av de andre skuespillerne, spesielt når han gulper av skrekk av Ahre-Ketil sine stadig mørkere forslag.

Hoveddelen av disse første fem episodene er et beretløp som på hvert sitt vis går verst utover Preben og Ahre-Ketil. Her klarer man å balansere det dumme med det morsomme på et både mer sårt og nesten dyptgående vis.

Det er når de komiske figurene blir mer enn bare klovner, at de blir gode. Her er «Førstegangstjenesten» veldig god.

Anmelderen har sett de sju første episodene

Publisert: 02.10.20 kl. 20:57

