Farmen: Her kommer utfordrerne

Tirsdag er de tre utfordrerne Marianne (48), Asle (63) og Per Gunvald (45) på plass på Farmen-gården. Men de var ikke særlig velkomne.

- Det første vi fikk vite var at alle de andre ville ha oss ut fortest mulig.

Det forteller Per Gunvald Haugen til VG.

– Jeg hadde i utgangspunktet sagt blankt nei til å være med som utfordrer, sier Marianne Lambersøy til VG.

– Å være utfordrer er ikke lett og jeg hadde ikke tenkt til å si ja. Det er en utrolig vanskelig situasjon. Man må holde igjen så mye og det er ikke meg. Men det var bare en sjanse jeg måtte gripe og det er jeg glad for, sier Per Gunvald.

Men utfordrer nummer tre, Asle Kirkevoll (63) fra Geilo hadde aldri noe imot å komme inn som utfordrer.

– Egentlig er jeg glad for at jeg kom inn som jeg gjorde. I ettertid har jeg stilt meg spørsmål om jeg kunne latt meg friste til å være med på den famøse utskeielsen. Det er ikke like lett, man er i en spesiell boble når man er der inne, sier Asle Kirkevoll til VG.

Tirsdag er de tre på plass på gården etter en dramatisk «Farmen»-uke hvor det søndag var Wiktoria Rønning som måtte reise hjem fra gården etter en intens og over 50 minutters lang tvekamp i tautrekking mot Karianne Wilde Wølner (26).

Marianne Lambersøy forteller at hun har vært med i castingprosessen til «Farmen» to ganger. Først i fjor - og så nå i år.

VANSKELIG UTFORDRING: - Da jeg likevel takket ja til å være utfordrer, visste jeg at det kom til å bli en vanskelig utfordring, sier Marianne Lambersøy Foto: Alex Iversen/TV 2

– I fjor måtte jeg melde avbud før jeg fikk vite om jeg fikk være med eller ikke fordi min svigermor døde like etterpå. Da jeg søkte om å være med i år fikk jeg beskjed om at det var bra. Da trodde jeg nok at jeg skulle være med fra begynnelsen av denne gangen, sier Marianne.

Men slik ble det ikke - og det likte hun dårlig.

– Jeg hadde ikke lyst til å være hverken reserve eller utfordrer. Grunnen til det er at folk må få tid til å bli kjent med meg. Ellers leser de andre ting ut av meg. De som blir kjent med meg vet at jeg er snill og vil dem godt. Da jeg likevel takket ja til å være utfordrer, visste jeg at det kom til å bli en vanskelig utfordring, sier Marianne.

Hun butikkeier og gründer - driver to bundadsbutikker, tidligere lærer i 23 år og har interesser som familien, jobben, fotografere, lage mat og bake, hagearbeid.

GLAD: - I ettertid har jeg stilt meg spørsmål om jeg kunne latt meg friste til å være med på den famøse utskeielsen, sier Asle Kirkevoll som er glad han kom inn etter den hendelsen. Foto: Alex Iversen/TV 2

Asle Kirkevoll forteller at det var første gang han søkte om å få være med på Farmen i år.

– Jeg har fulgt med på Farmen i alle år og har hatt lyst til å være med. Men det har ikke passet slik. Men jeg gadd ikke vente enda et år - så da fikk jeg heller være utfordrer, sier Asle.

Han bor på Geilo, er hestekar og hovslager, drevet eget hestesenter med 80 hester på det meste. Interesser: hest, fiske, underholde med historier eller stev, være i naturen.

– Jeg synes vi ble tatt bra imot og jeg fikk god kjemi med Per Gunvald, sier Asle.

BEGYNTE Å DRØMME: Per Gunvald Haugen hadde ikke drømt om natten på 30 år. Men det var før han kom inn på Farmen. - Jeg tror det skyldes at jeg fikk mer ro, ikke så mye stress. Uten telefon og TV, merket at jeg ble helt rolig i kroppen, sier Per Gunvald. Foto: Alex Iversen/TV 2

– Jeg var ikke nervøs i det hele tatt da vi kom til gården. Jeg bare gledet meg. Det første som slo meg da jeg kom inn på gården var at her var det mye ungt. Men jeg har konkurranseinstinkt og gikk for opplevelsen, sier Per Gunvald Haugen.

Til daglig er han seniorrådgiver hos Tryg Forsikring og har interesser som å holde seg i form med ski og jogging, lokalpolitikk og jakt.

