Bekrefter ny sesong av «Førstegangstjenesten»

Allerede på mandag starter manusarbeidet med nye episoder av NRK-serien «Førstegangstjenesten».

Nå nettopp

Det blir mer av den populære serien «Førstegangstjenesten», melder NRK.

De to første episodene som ble sluppet før jul i fjor ble en monsterhit, og de nye episodene som kom denne uken har allerede satt strømmerekorder.

– Jeg er overveldet over responsen til meg og teamet. Vi må bare prøve å ikke la det påvirke jobben vi har foran oss. Men i kveld er det lov å smile og kanskje drikke champagne rett fra flasken, legger han til i et intervju med NRK.

Herman Flesvig står for flesteparten av rollene i komiserien, og grugleder seg til å komme tilbake på skjermen.

– Jeg ble veldig glad og litt redd når jeg fikk vite at det blir en ny sesong. Jeg vet hva det innebærer og vi har satt lista høyt, sier Flesvig til statskanalen.

Visste du at Herman Flesvig får ukelønn? Les mer her

les også Bård Tufte Johansen om «Førstegangstjenesten»: – Fikk hetta for å ødelegge

Prosjektleder for «Førstegangstjenesten» Åse Marie Hole forteller til NRK at de starter manusarbeidet allerede på mandag.

Innspillingen skal starte til våren, og premiere er planlagt høsten 2021.

I serien spiller Herman Flesvig karikaturer av personligheter man kanskje treffer på under førstegangstjenesten.

Blant de mest kjente figurene hans finner man Ola Halvorsen fra Haugenstua.

Det er en karakter troppssjef Sakarias Lundstad på KNM «Harald Haarfagre» har lite til overs for.

– Hadde en rekrutt tiltalt meg på samme måte som «Ola Halvorsen» gjør i serien hadde jeg tatt meg en prat med vedkommende å forklart hvorfor det ikke er greit. Jeg er her for å utøve min tjeneste og jobb på best mulig måte – og det i rollen som overordnet og foresatt, som innebærer det å vise omsorg, men også stille krav. Jeg ønsker at rekruttene skal ha samme mentalitet, sier Lundstad til VG.

Publisert: 09.10.20 kl. 22:52