KJENDISPAR: Filip Lamprecht Kaspersen og Peg Parnevik på en filmpremiere i Stockholm i 2018. Foto: Christine Olsson/TT / TT NYHETSBYRÅN

Peg Parnevik og Filip Lamprecht i hardt vær: Går i parterapi

Popartist Peg Parnevik (25) har det tungt mens modellkjæresten Filip Lamprecht Kaspersen (24) svinger seg i svenske «Skal vi danse».

Av Catherine Gonsholt Ighanian

Publisert: Oppdatert nå nettopp

VG har tidligere omtalt at det unge paret sliter som følge av hans deltagelse i «Let’s Dance» på TV4, Sveriges svar på «Skal vi danse», der han svinger seg med proffdanser Linn Hegdal (25).

Fått med deg? Carola trakk seg brått fra danse-TV

Parnevik blir i sosiale medier bombardert med rykter og påstander om at kjæresten og dansepartneren har noe på gang, noe Lamprecht Kaspersen selv har gått ut og benektet.

Gråter hver dag

Spekulasjonene om brudd skjøt fart da svenske medier tidligere i uken kunne opplyse at Peg hadde sluttet å følge Filip på Instagram.

Nå er Peg imidlertid tilbake på Filips følgerliste, og i en ny Pillowtalk»-podkast med lillesøsteren Penny Parnevik (24) letter Peg på sløret.

Peg forteller at hun har det bedre nå, men at hun gråter hver dag, har mye panikkangst og ikke orker å omgås andre mennesker.

Søsteren snakker om hvor tungt det har vært for resten av familien å se hvor mye «alt hatet» og spekulasjonene har gått inn på Peg.

les også Carola får hjelp til å bearbeide fortrengte følelser

Peg forteller at hun nå føler seg tvunget til å si noe om situasjonen, fordi hennes taushet de siste dagene bare har gjort interessen rundt henne og Filip enda større.

– Vi går i terapi, både hver for oss og sammen. Bare for å forsøke å håndtere, forteller 25-åringen og forklarer at de to står sammen i prosessen.

– Nå håper jeg å få en avslutning på dette, selv om det sikkert kommer til å eksplodere likevel.

DANSEPARTNERE: Filip Lamprecht Kaspersen og danseinstruktør Linn Hegdal i «Let’s Dance». Foto: Jonas Ekströmer/TT / TT NYHETSBYRÅN

Peg betror at hun i kjølvannet av alt strever med selvfølelsen, at hun sliter med å finne livsglede og innse at det tross alt finnes mye å se frem til.

Hun sier at selv om forholdet mellom henne og Filip selvsagt lider under det som foregår, så er hun takknemlig for all den kjærligheten de to har seg imellom.

– Skilsmisseprogram

Peg sier at hun aldri før har opplevd at folk kan være «så hjerteløse», selv om hun innser at kjendisstatus nødvendigvis medfører omtale.

– Jeg leser kommentarer om at Filip kommer til å forlate meg, og at han er utro med Linn – selv om hun bor sammen med en annen mann.

les også Fredrik Solvang om historien bak egen adopsjon: – Sårt

I tillegg mener hun at TV-produksjonens fleiping om Filip og Linn på sendingene er med på å kaste bensin på bålet.

– Men jeg skjønner jo logikken – at det gir dem høyere seertall. Men det er bare vanskelig. Jeg hadde aldri trodd at det skulle påvirke meg så mye. Jeg tror det kommer å påvirke oss en stund fremover, sier Peg, som var den som oppmuntret Filip til å være med.

– Selv om jeg vet at han ikke er utro, får jeg vondt i magen hver gang jeg ser noen som skriver det.

Søstrene viser til at «alle» omtaler «Let’s Dance» som et «skilsmisseprogram», men at nettopp humoren og medienes fokus på akkurat dette, gjør alt verre.

– «Let’s Dance» påvirker absolutt alle forhold, ikke bare mellom kjærester. Og årsaken er nettopp denne boblen deltagerne befinner seg i, som er «real». Den kan man ikke forstå om man ikke har vært i den selv, sier Penny, som selv har hatt forloveden Douglas Murray (41) med i samme program.

2018: Filip Lamprecht Kaspersen og Peg Parnevik på nachspielet til Melodifestivalen. Foto: Johan Nilsson/TT / TT NYHETSBYRÅN

Lamprecht Kaspersen, sønn av halvt norske Kristin Kaspersen (51) og barnebarnet til den avdøde svenske artisten Lill-Babs, skrev på Instagram for tre uker siden:

«Nå holder det med stygge kommentarer, direktemeldinger og artikler rettet mot min kjæreste. (...)Jeg elsker kjæresten min».

Klar for semifinale

Filips mamma, Kristin Kaspersen, vant «Let’s Dance» i 2019. Nå er sønnen klar for semifinale. Tidligere i dag la han ut dette bildet, der han trygler om TV-seernes stemmer:

Peg Parnevik og familien har vært i rampelyset siden 2015 etter å ha dokumentert livet sitt gjennom TV-serien «Parneviks» i USA.

Peg har vokst opp store deler av livet sitt i USA, men har de siste årene vært frem og tilbake i Sverige. I 2019 opptrådte hun på VG-lista Topp 20-showet i Bergen: