Stacey Abrams-thriller blir TV-serie etter budkrig

Det blir TV av den nyeste boken fra tidligere guvernørkandidat Stacey Abrams.

Ifølge Hollywood Reporter og Deadline var det budkrig om rettighetene til Abrams’ politiske thriller «While Justice Sleeps». Vinneren ble Working Title Television som eies av NBC International Studios.

Boken handler om en høyesterettsdommer som havner i koma og hvor det blir opprør i både rettssystemet og landet som konsekvens av dette. Hovedpersonen i fortellingen er Avery Keene, en ung advokatsekretær for dommeren.

Abrams (47), som er spesielt kjent for sitt arbeid for stemmerettigheter i Georgia, er både politiker, advokat og forfatter.

Siden 2001 har hun skrevet åtte romantiske romaner under pseudonymet Selena Montgomery. Hun har også skrevet to sakprosabøker, men det er hennes første roman under sitt virkelige navn.

Abrams har av mange fått æren for å ha lagt grunnmuren for Joe Bidens presidentseier i Georgia, basert på hennes langvarige arbeid med å få opp engasjementet for og å øke valgdeltagelsen i delstaten.

Hun kommer også til å være med som assosiert produsent på TV-serien.

Abrams har tidligere vært åpen om at hun elsker film og TV og er en stor sci-fi-fan. I podkasten «David Tennant Does a Podcast», snakket Abrams om at hun er fan av både «Star Trek» og «Star Wars», og at hun var «starstruck» over å snakke med Tennant som lenge spilte «Dr. Who».