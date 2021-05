BLE DÅRLIG: Grimes skriver at hun havnet på sykehus. Her er hun avbildet i mars 2019. Foto: ROBYN BECK / AFP

Grimes sier hun havnet på sykehus med panikkanfall

Elon Musk og samboeren Grimes var begge med i siste episode av «Saturday Night Live». Onsdag forteller hun at hun fikk panikkanfall og måtte på sykehus etter innspillingen.

Av Ingvill Dybfest Dahl

Claire Elise Boucher (33), kjent under artistnavnet Grimes, deler med sine 1,9 millioner følgere på Instagram at hun havnet på sykehus mandag.

Natt til onsdag norsk tid publiserte hun to bilder «backstage» fra innspillingen av «SNL» der hun poserer med Miley Cyrus.

«Glemte å poste disse siden jeg på en eller annen måte fremkalte et panikkanfall for meg selv og havnet på sykehuset i går, noe som for å være ærlig var ganske skummelt og jeg regner med det er et godt tidspunkt å starte med terapi på.» skriver hun med flere smilefjes.

Space-X- og Tesla-grunnleggeren (49) var gjeste-vert på det humoristiske sketsje-showet, der han røpet at han har Aspergers syndrom.

I en av sketsjene spilte han Nintendo-figuren Wario mens Grimes hadde en gjesterolle som Princess Peach.

INTRO: Elon Musk og Maye i åpningsmonologen på «Saturday Night Live» i helgen. Foto: Will Heath / NBC /AP

Episoden med Musk førte også til et stort hopp i seertallene for «Saturday Night Lie», melder Deadline.

Grimes skriver også at Cyrus er så bra og avslappet, og takker «SNL»-teamet for å være så snille og la henne snike seg med som «Princess Peach».

«Så stolt av min vakre E (noe jeg vet Grimes-fansen vil mislike, så jeg beklager på forskudd) men han «killed it»», avslutter hun.

Musk og den kanadiske popstjernen ble sammen i 2018. Paret lagde også bølger da de fikk sitt første barn og først kalte gutten X Æ A-12 Musk, før de endret siste biten til romertall.