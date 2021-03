DRAMATISK: Her fra fødselsscenen i den nye sesongen av «Exit». – Jeg var litt nervøs for hvordan jeg skulle løse denne scenen, sier Agnes Kittelsen. Foto: Fremantle

Agnes Kittelsen om den dramatiske «Exit»- fødselen

I mars 2019 fikk Agnes Kittelsen en liten datter. Et drøyt år etterpå spilte hun inn den dramatiske fødselsscenen i sesong to av «Exit.

Av Jørn Pettersen

Publisert: Oppdatert nå nettopp

OBS - ikke les videre hvis du ikke vil vite hvordan det går med Hermine

– Jeg var litt nervøs for hvordan jeg skulle løse denne scenen. Man blir jo veldig åpen av å få barn og emosjonelt sett ligger dette veldig nært deg, sier Agnes Kittelsen (40) til VG.

I den dramatiske fødselscenen mister Hermine barnet sitt.

7. mars 2019 ble den profilerte skuespilleren og ektemannen, den svenske artisten Lars Winnerbäck (45) foreldre til en datter. De giftet seg i Katarina Kyrkja i all hemmelighet i Stockholm i 2016.

les også Agnes Kittelsen og Lars Winnerbäck har blitt foreldre

– I en situasjon som dette som er satt på spissen, er det vanskelig å si hvordan man reagerer. Da jeg leste manuskriptet første gang slo det meg at nå har forfatter Øystein Karlsen tenkt ut hva som er vanskelig å spille for meg. Hvordan gjøre dette mest mulig utfordrende. Det var rart å sette seg inn i Hermines situasjon. Jeg tenkte at det får komme det som kommer, fortsetter Agnes Kittelsen.

VIKTIGERE ROLLE: Agnes Kittelsen er ikke lenger bare en troféfrue. Denne gangen står hennes rolle Hermine sentralt i hevnkampen mot fire sosiopatiske drittsekker. Foto: Fremantle

I den nye sesongen av «Exit» som ble sluppet på NRK TV fredag, spiller Kittelsen en større og viktigere rolle enn hun hadde i første sesong. Hermine , hennes rollefigur regnes som en av motorene som driver serien fremover. Hun er en av kvinnene som slår tilbake, som tar hevn. Ikke bare overfor ektemannen, Adam. VGs anmelder mener sesongen står til terningkast fem.

BOR I HVERT SITT LAND: Agnes Kittelsen og ektemannen Lars Winnerbäck bor i hvert sitt land. Jeg kommer ikke inn i Sverige uten svensk pass. Han kommer inn i Norge, siden han har barn med en norsk statsborger. Men masse karantenetid. Alt er slitsomt og tungvint. Vi er lei nå, sier Kittelsen. Foto: Frode Hansen

– Det er mye som står på spille for Hermine. Det handler ikke bare om barnet, men utsikten til et liv utenfor denne verden som bare faller fra hverandre for henne. Bit for bit, sier Agnes Kittelsen.

les også «Exit»-produsent forberedt på sex-bråk

Hun tenker at Hermine er på mange måter livet satt på spissen.

– Under innspillingen gikk jeg med en evig beredskapsfølelse inni meg. Det var store kontraster og mange scener som var vanskelig å spille inn. Mye blod og gørr, angst og innleggelser. Men samtidig var arbeidsmiljøet både trygt og godt.

les også «Exit» sesong 2: – Frustrerte finansfruer på hevntokt

Foruten «Exit» er Kittelsen kjent fra filmene «Max Manus» og «Kon Tiki». Hun har i tillegg spilt i TV-serien «Dag», som også ektemannen har vært med på. Denne våren er hun aktuell i Frode Gryttens stykke «Inn frå regnet» som skal ha urpremiere med 25. mars på Det Norske Teateret.

SE VIDEO UNDER: Vi oppsummerer første sesong av «Exit»

– Det er koselig å være tilbake igjen på teateret. Det er viktig at vi holder hjulene i gang i den situasjonen som vi er i.

Agnes Kittelsen synes hun har vært heldig, pandemien til tross. Hun har fått gjennomført alt hun skulle av arbeidsoppgaver. Men med en ektemann som bor i Stockholm er ikke alt bare greit.

les også TV-anmeldelse «Exit» sesong 2: Mørketiden er ikke over

– Jeg har ramlet litt sammen nå. Det er lenge siden det har vært et pendlerliv mellom Oslo og Stockholm. Jeg kommer ikke inn i Sverige uten svensk pass. Han kommer inn i Norge, siden han har barn med en norsk statsborger. Men med masse karantenetid. Alt er slitsomt og tungvint. Ikke kan vi se frem til påske heller. Vi er lei nå.

SE VIDEO: Gruet seg til denne scenen