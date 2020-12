Skrev at Rimmen var «Ravnen» på Wikipedia – FØR hun røk ut

Allerede en drøy halvtime før Anne Rimmen (39) røk ut av «Maskorama», lå opplysningene ute på hennes Wikipedia-side.

«I 2020 opptrådte Rimmen som ravnen i NRK serien Maskorama», sto det ordrett på Wikipedia.

Programmet sendes direkte, så det var ingen som kan ha visst at hun kom til å ryke ut i dag.

Anne Rimmen til VG etter «tapet»: – Nå skal jeg hjem og amme

10,6 prosent gjettet riktig på at «Ravnen» var Anne Rimmen, ifølge NRK.

Redigeringshistorikken på Wikipedia-siden om programleder Rimmen viser at opplysningen først ble lagt inn av en anonym bruker klokken 20.51, med forklaringen «Ny informasjon om TV-opptreden».

Dette ble slettet igjen av en annen anonym bruker noen minutter senere, klokken 20.55.

– Tatt bort feilaktig info, begrunnet brukeren. Klokken 21.23 ble informasjonen lagt til igjen av en tredje bruker.

– Usannsynlig

Programansvarlig i NRK, Tonje Bergmo, mener det må være noen som har tippet som bare på eplekjekt grunnlag har lagt inn informasjonen.

Svært få har kjennskap til deltagernes identitet, og hun mener derfor det er usannsynlig at informasjonen har lekket ut fra informerte kilder.

– Men det er veldig sannsynlig at også de som skriver Wikipedia synes «Maskorama» er veldig festlig. Over én million følger programmet, så det er mange som kan stå bak, sier Bergmo.

les også «Maskorama»: Her er alle hintene

I hele NRK er det kun tre personer som er innviet, og i produksjonsselskapet kun en håndfull. Heller ikke deltagerne vet hvem de konkurrerer mot. Alle hentes på hemmelig sted og holdes atskilt.

– Jeg tror det må være noen som har tippet. Vi kan aldri garantere for noe som helst, men det er svært få som faktisk vet hvem som befinner seg bak kostymene.

Så du sendingen? Her er VGs terningkast

Hemmelighetskremmeri. Deltagerne fraktes tildekket rundt i lokalene. Foto: Tonje Bergmo/NRK

Nerver

Anne Rimmen er programleder, og har jobbet som anker i NRK-sporten. For tiden er hun i mammaperm, noe hun avslørte like før masken falt.

– Dette var veldig gøy, sa den populære programlederen på TV etter at masken var fjernet.

Rimmen liker å pushe seg, men det å synge foran folk, var ikke bare-bare. Nervene har meldt seg underveis.

– Det var en terskel å gå over, så det var betryggende å kunne gjøre det bak en maske, sier hun til VG etter avmaskingen.

Nysgjerrig? Slik holder de alt hemmelig

Rimmen hadde aldri trodd hun skulle komme så langt som til fjerdeplassen.

– På en måte er jeg lettet for at det er over, men selvsagt hadde det vært litt kult å komme til finalen, innrømmer hun.

les også Utfordringer i kø for «Maskorama»-kjendisene: – Blir litt gal av det

Rimmen forklarte hvordan hun tente på konseptet da hun ble spurt om å være med.

– Jeg tenkte «herregud» og gikk rett på YouTube og sjekket ut, la hun til om TV-sirkuset som opprinnelig er fra Korea, men som foreligger i utallige varianter verden over.

