TV-anmeldelse «Den som dreper – Mørket»: Drepende mørkt og søvndyssende

Påskekrim for deg som ser alt med Tobias Santelmann uansett.

Av Tor Martin Bøe

Publisert: Nå nettopp

«Den som dreper – mørket, sesong 2»

Dansk krim i åtte deler.

Med: Natalie Madueño, Tobias Santelmann, Helle Fagralid, Solbjørg Højfeldt, Kasper Leisner, Jens Andersen

Konseptuerende regissør: Jonas Alexander Arnby

Hele serien er tilgjengelig på Viaplay søndag 28. mars

En bestialsk seriemorder går løs i Odense. Fem år etter at han sist slaktet unge gutter i området.

Alice Ejbye (Solbjørg Højfeldt) var pårørende da. Nå har hun terminalkreft, og vil avsløre morderen før hun selv trer ut av verden. Heldigvis kjenner hun københavneren Louise Bergstein (Natalie Madueño); profilerer, seriemorderekspert og kjent fra sesong 1 av «Den som dreper – mørket».

Louise begynner å nøste opp mysteriet sammen med den lokale etterforskeren Karina Hørup (Helle Fagralid). Samtidig dukker det ene slaktede og kvalte liket opp etter det andre.

«Den som dreper – mørket» er ikke en «whodonnit» men en «whydunnit». I samme kategori som for eksempel Gilian Andersson-serien «The Fall». Følgelig avsløres tidlig hvem morderen er. Faktisk allerede i de første minuttene om man bare konsentrerer seg et ørlite hakk mer enn forventet.

Poenget er heller ikke hvem som har utført drapene. Men hvorfor vedkommende har gjennomført dem, og hvordan etterforskerne snirkler seg fram til svaret.

Utfordringen her er hvorfor serien er så lang, karakterene er så flate og det generelle fraværet av gode motiver.

Selveste Tobias Santelmann («Exit») er Peter Vinge, forsmådd ektemann med kone som jobber og muligens er utro i Singapore. Samt en sønn som ikke er spesielt fornøyd med tilværelsen. Santelmanns rolle blir tidlig knyttet opp mot drapsetterforskningen, og gjør at han får muligheten til å utforske de fleste nyansene ved seg selv som skuespiller. Hans tilstedeværelse løfter denne ganske trauste og litt for tungnemme seriemordergåten betraktelig.

Natalie Madueño som Louise Bergstein er mer flat og anonym. Hennes sterkeste karaktertrekk er like mye den røde veteran-Jaguaren hun farter rundt i, samt en gjennomgående evne til å skyve folk fra seg. Karakteren er noe inkonsekvent, selv om det innebærer at hun er menneskelig på et helt annet plan enn mange andre.

Etter hvert begynner man også å betvile politikompetansen i Odense. Flere av seriemorderens handlinger involverer åpenbare og lett sporbare remedier de fleste ikke har i skuffen. Lousie gis samtidig noen greie thriller-trekk når hun i ulike anledninger møter morderen. Uten å vite at dette er vedkommende som står bak de grufulle handlingene.

Resultatet er minst tre episoder for langt. Nesten utelukkende filmet i passe mørklagte rom med tung, dvelende musikk som skal gjøre alt slitsomt noir.

En god «whydunit» handler ikke om endringer hos hovedpersonen, men at publikum oppdager noe nytt om menneskelighet, gjerne noe man ikke trodde var mulig. I «Den som dreper – mørket» er det litt vanskelig å finne ut hva akkurat dét er.

Muligens, og nå tenker jeg bare høyt her, er det at undertegnede har brukt seks timer av livet sitt på å se hele serien. Slik at du som leser kan slippe.

La ikke det ha vært forgjeves.

Anmeldeleren har sett hele serien