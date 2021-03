Kristin Davis’ TV-erotikk får slakt: − OK, jeg skjønner

Kristin Davis’ nye film gikk rett til topps på Netflix-listen, men får hard medfart i sosiale medier. Nå har 56-åringen selv kastet seg ut i diskusjonen.

Av Catherine Gonsholt Ighanian

Publisert: Nå nettopp

Skuespilleren, best kjent fra «Sex og singelliv», spiller sinnsforvirret forfatter i Netflix-filmen «Deadly Illusions», som hadde premiere 18. mars.

Thrilleren føk rett til topps på listen over verdens mest populære filmer/serier hos strømmerkanalen. Nå, 12 dager senere, ligger den på en sjetteplass

Men selv om interessen for filmen er stor, er publikum svært jevnt over svært lite imponert. Også anmelderne. Variety omtaler den som «dum og sexy», mens Decider mener at alle som klare å se filmen uten å vri seg minst én gang, fortjener Æres-Oscar.

– Verste noensinne

På Twitter er folk nådeløse, og det har Davis fått med seg.

«I går kveld så jeg den verste filmen jeg noensinne har sett på Netflix, men det verdt det ene og alene for scenen der Kristin Davis sier «Jeg elsker denne sangen!!», hvorpå hun spilte «Joey» av Concrete Blonde i to hele minutter», skrev en kvinne på Twitter i forrige uke, ifølge US Weekly.

Tvitreren, som har 229 følgere, hadde nok ikke regnet med at hovedrolleinnehaveren selv skulle komme på banen, men Kristin Davis kommenterte under med en lattergråt-emoji.

Det fikk kvinnen til å snu på flekken og melde:

«KRISTIN! Ikke bry deg om meg, du er perfekt».

Davis postet så en kysse-emoji under.

En annen kvinne skrev at det trolig bare er de som skriver erotiske historier som vil like filmen:

«Jeg sverger på at ingen andre kommer til å gjøre det. Men det er OK, for vi elsker deg uansett, Kristin».

Også hun fikk svar:

«Vel, tusen takk, det er en bisarr opplevelse...», skriver TV-stjernen.

Tvitreren følger opp med: «Å, det er bare underholdning, min kjære. Mange av oss har ventet på å se deg naken med en annen kvinne. Helt siden «Sex og singelliv».

I «Deadly Illusions» spiller Davis en gift tobarnsmor som får en ung, vakker og mystisk barnepike, spilt av Greer Grammer (29), inn i hjemmet.

Organisasjonen Clips Scotland, en forening for informasjonsmedarbeidere og bibliotekarer, er blant dem som gir filmen det glatte lag. De ironiserer med at hovedrolleinnehaverens uferdige bokmanuskript kommer andre for øye og med det blir en sentral del av historien.

«Vi ville ALDRI foreslått et sånt plott, uansett om vakre Kristin Davis tryglet oss om det», skriver de og tagger skuespilleren.

«Selvsagt ville dere ikke det! Men – jeg skrev ikke dette manuset», sier Davis under posten.

Da Davis i forrige uke delte bilde av seg og to av motspillerne i «Deadly Illusions», Dermot Mulroney (57) og Shanola Hampton (43), var det en som skrev under at filmen gjorde henne ukomfortabel, og at hun bare klarte å se halve.

«Det er greit, jeg skjønner», svarte skuespilleren.

Kristin Davis har spilt i flere Netflix-produksjoner, deriblant «Holiday In The Wild». For få måneder siden ble det kjent at hun og to av de andre kollegene fra «Sex og singelliv» gjør comeback i en ny serie om de samme kvinnene – på TV-kanelen HBO Max.

Serien fått navnet «And Just Like That ...», og vi får også gjensyn med Sarah Jessica Parker og Cynthia Nixon. Kim Cattrall er den eneste som ikke er med i fortsettelsen.