TV-anmeldelse «Knutby: I blind tro»: Guds utvalgte gærninger

Er det i det hele tatt mulig å lage en kjedelig serie om noe så sprøtt som Knutby-saken? Tydeligvis.

Knutby-saken fra 2004 var det svenskene med et misunnelsesverdig ord kaller en «härva». Det betyr noe à la et salig kaos av en krimsak med et stort rollegalleri, uklare forgreninger og – i de beste «härvorna» – mange seksuelle forbindelser.

I Knutby-saken var det snakk om så mye sex at den vesle pinsemenigheten utenfor Uppsala uten videre kunne forveksles med en swingersklubb. Pastoren Helge Fossmo, som har norske foreldre, spilte en aktiv rolle i mye av denne.

«SWINGER»: Sexkultleder – eh, pastor Helge Fossmo i dag. Foto: HBO Nordic

Men Knutby hadde også en kvinne, Åsa Waldau, kalt «Kristi brud», som hadde klart å overbevise ikke bare andre, men tilsynelatende også seg selv, om at hun var trolovet til Jesus. Det kan ha vært når sistnevnte ikke dukket opp på bryllupsdatoen at trossamfunnet for alvor begynte å krakelere.

Så skal vi ikke glemme de virkelige tragediene: Ett drap, på Fossmos 23 år gamle kone nummer to, Alexandra, og ett drapsforsøk, på Daniel Linde. Barnepiken Sara Svensson påtok seg ansvaret for ugjerningene, og ble dømt til psykisk helsevern. Fossmo ble dømt til livstid for å ha «ansporet» Svensson til å utføre handlingene (dommen ble senere omgjort, og Fossmo kan i teorien bli prøveløslatt hvert øyeblikk).

HJERNEVASKET GJERNINGSKVINNE: Sara Svensson i «Knutby: I blind tro». Foto: HBO Nordic

Kontroversene tok på ingen måte slutt da Fossmo var bak lås og slå. Knutby var «härvan» som fortatte å gi. «Kristi Brud» skrev bok og åpnet spa mens hun ventet på at sin utkårede skulle returnere til jorden for å dømme levende og døde – og gifte seg med henne. Menigheten i Knutby tiltrakk seg nye religiøse «knäppgökar» for å erstatte de som hadde blitt uskadeliggjort av lovens lange arm.

Så. Hvordan lage seig, kjedelig TV av denne sjeldent potente lapskausen av sex, drap, manipulasjon, religiøs fanatisme, hjernevask og to gærninger i den absolutte verdensklassen (Fossmo og Waldau)? For å få svar på dette spørsmålet må vi se til de svenske journalistene Henrik Georgsson, Martin Johnson og Anton Berg, og serien de tre har laget for HBO.

ETTERFORSKERE UTEN SVAR: Henrik Georgsson, Martin Johnson og Anton Berg (fra venstre) i «Knutby: I blind tro». Foto: Julia Mard / HBO Nordic

«Knutby: I blind tro» er en slags meta-dokumentar. Den slipper oss inn i kulissene idet Johnson og Berg endevender saken – heri opptatt alle papirene og de mange timene med filmede intervjuer og rekonstruksjoner – én gang til.

Hva de egentlig leter etter, synes lenge uklart. Men de aner i alle fall ugler i mosen der vi ser dem på kontoret, bøyd over dukkehjem-modeller av Fossmos hus og terrenget i Knutby, og diskuterer med hverandre i det som må være «spilte», konstruerte scener.

IKKE GODT Å VITE HVOR DISSE HENDENE HAR VÆRT, SI: Scene fra «Knutby: I blind tro». Foto: HBO Nordic

De fremstår som juniorutgaver av Leif G.W. Persson, sånn cirka, og meningen er at seerne skal være flue på veggen når eureka-øyeblikkene innfinner seg. Grepet fungerer «sådär», vil jeg si: Journalistene opphøyer seg selv til protagonister, og effekten er pompøs og selvnytende.

Vi hadde tilgitt dette dersom de hadde kommet noen vei med etterforskningen. Vi skjønner at de begynner å mistenke Åsa Waldau for å ha vært mer direkte involvert enn enkelte har trodd. I dette blir de oppildnet av Fossmo, som de har snakket med i nåtid. De har intervjuet Svensson også. Hun må langt på vei insistere på sin skyld.

VENTET PÅ JESUS: Åsa Waldau, også kjent som «Kristi brud», i 2020. Foto: Janerik Henriksson/ TT Nyhetsbyråan

Men «Kristi Brud» forblir taus, og da står de to journalistene fast. Alt de kan gjøre er å spre mistanke. Det er ingen journalistisk dyd akkurat.

«Knutby: I blind tro» er heller ikke i stand til å lære oss så mye nytt om dynamikken i lukkede samfunn – og hva denne kan føre til. På dette feltet kunne den trengt noen som vet hva de snakker om, altså fagekspertise.

INSISTERER PÅ SIN SKYLD: Sara Svensson i «Knutby: I blind tro». Foto: HBO Nordic

Det er unektelig interessant å se opptakene fra avhørene med Fossmo og åsteds-rekonstruksjonen med Svensson. Man får hjerte for sistnevnte, et tilsynelatende supernaivt gudsord som ble manipulert på det groveste av én eller flere av menigheten/sexkultens overhoder.

Utover dette, oppleves «Knutby: I blind tro» som en serie som bruker lang tid (seks timer) på å ikke få oss en tøddel nærmere sannheten.