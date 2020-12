KUNNSKAPSTEST: F.v.: Per Gunvald Haugen, Karianne Kopperstad, Thor Haavik, Daniel Viem Årdal, Karianne Vilde Wølner og Kjetil Kirk. Foto: ALEX IVERSEN/TV 2

Ute av «Farmen» og ledig på markedet

Kjetil Kirk (27) hadde aldri som mål å vinne. Da han likevel kom så langt som til finaleuken, var det for sent å hive seg rundt.

For mindre enn 20 minutter siden

Tirsdag var eventyret over for Oslo-mannen. Rett etter at han hadde gruset storfavoritten Sindre Nyeng (23) i øksekast, ble Kirk selv slått ut i kunnskap.

– Sånn måtte det gå. Jeg hadde ikke åpnet gårdsboken en eneste gang. Det vil si – jeg leste litt på første side da vi flyttet inn. Der sto det i hvilken uke vi skulle få vaskepulver. Da var jeg fornøyd og lukket boken, sier han til VG.

– Men når du først kom så langt, hvorfor fristet det ikke å gi jernet?

– Jeg hadde kommet til kort uansett. Det kostet for mye tid og krefter å studere boken. Sindre sto jo opp før fuglene sang og leste. Han kunne den på rams. Jeg hadde ikke rukket å hente meg inn.

TAPTE: Kjetil Kirk trakk det korteste strået. Foto: ALEX IVERSEN/ TV 2

Kirk hevder han var mer interessert i å ha det gøy på gården enn å vinne hytte og bil.

– Det høres kanskje rart ut, men jeg håper folk misforstår meg rett når jeg sier jeg først og fremst var med for å oppleve hvordan det er å ta et avbrekk fra 2020, og se at både livet og businessen består. For meg var det mer et sosialt prosjekt, sier han.

– Å komme hjem til corona-helvetet fristet ikke, så jeg nøt de 70 dagene. Jeg kom ut 16 kilo lettere og med mer brunfarge på kroppen. Det hadde jeg godt av.

Men Kirk kommer aldri til å glemme hvor mange centimeter det er i en tomme, eller at det faktisk finnes slanger i Norge.

– Nei, det skal jeg garantere, flirer han.

VENNER OG RIVALER: Kjetil Kirk og Sindre Nyeng før tvekampen søndag. Foto: ALEX IVERSEN/TV 2

For Kirk var det verre å slå ut kameraten enn selv å ryke. Men da Nyeng valgte Kirk til andrekjempe, var det aldri noe alternativ å gi seg uten kamp.

– Seieren over Sindre smakte bittert. Han skulle stått i finalen, men jeg taper ikke med vilje. Såpass respekt har jeg for andre og meg selv. Men jeg hadde tatt det med et større smil om Sindre vant. Det var jævla synd at jeg ble den som tok fra ham drømmen, sier Kirk.

Nyeng rakk så vidt å forlate gården før Kirk måtte gjør det samme.

– Sindre var på hotellet og hadde bare rukket å ta et bad før jeg valset inn to timer etter ham. Han gliste og sa: «Jeg visste det». Jeg svarte med å si at «Du er for ræva til å kaste øks», ler Kirk.

Kirk fikk bevist at han er sterk når det gjelder. Han er den i årets runde med flest tvekamper bak seg. Han slo også ut Jostein Grav (58) og Asle Kirkevoll (62).

– Sånn sett var jeg ubeseiret, så jeg føler at jeg beviste min plass i spillet. Men det var like greit å ryke da jeg gjorde, så rakk jeg å ta en tur til frisøren før finalen, fleiper han.

De andre på gården har sagt om Kirk at han har «ålet seg glatt» gjennom.

– De har rett – på den måten at jeg aldri var noen førstekjempekandidat. Jeg kom godt overens med alle og trengte ingen allianser.

– Noen hevder at du har vært litt sleip?

– Den litt sleipe taktikken er at jeg ikke har gjort all verdens, men jeg har bidratt på oppdragene. Selv om jeg ikke var den største ressursen, jobbet jeg på kjøkkenet og holdt det rent og pent.

FLØRT: Wiktoria Rønning og Kjetil Kirk inne på gården. Foto: ESPEN SOLLI/TV 2

Kirk og Wiktoria Rønning (22) fikk god tone på gården og innledet en flørt da også han røk ut. I dag er de bare venner.

– Hun er en knallbra dame, og jeg unner henne alt godt. Men selv er jeg en singel, enkel gutt – og som man ser i episode én, er jeg veldig glad i damer, ler han.

Fått med deg? Her blir Kjetil Kirk døpt på gården

Kirk innrømmer at han får en del henvendelser fra seere, til og med anonymt skrytebrev i posten.

– Nå må jeg prøve å fremstå litt ydmyk her, for det har jeg ikke gjort på TV. Men det er ingen hemmelighet at man får mye oppmerksomhet når man er på skjermen.

– Så det skjer mye på Tinder?

– Først og fremst er det en privatsak, men siden du spør ... Det er en del der, ja. I disse dager må man jo være forsiktig med tanke på corona, men jeg er ledig på markedet. Rett og slett «up for grabs», svarer Kirk og legger til:

– Jeg er 27 år, og det er på tide å etablere mitt voksne liv og etter hvert stifte familie.

FØR: Kjetil Kirk, her avbildet før innspillingen, der han gikk ned 16 kilo. T.v.: Programleder Mads Hansen. Foto: ESPEN SOLLI/TV 2

Før han forlot gården, sa Kirk til TV-kamera at han har lært mye om seg selv, og at han var motivert til å «ta tak i livet sitt i den virkelige verden».

– Hva betyr det?

– Det viktigste jeg har lært, er at man jobber for å leve, ikke lever for å jobbe. Nå setter jeg av mer tid til sosiale ting. Jeg er blitt mer tålmodig både med meg selv og andre. Et bedre medmenneske, rett og slett.

I tillegg til å jobbe i Russedress er Kirk manager i plateselskapet Rolig Records. Og snart blir han maskinfører. Raymond Røskeland (37) lovet nemlig å gjøre Kirk til maskinfører hvis han tok seg av klesvasken hans på gården.

– Man sier jo ikke nei til det, så nå er teoriprøven bestått i Bergen. Jeg mangler bare 40 timer med praksis før oppkjøring. Den skal jeg ta hos Raymond når jeg får tid.

– Du tar med andre ord en Petter Pilgaard?

– Nettopp. Det er kult når en vestkantramp plutselig har maskinførersertifikat.

– Blir det mer TV, tror du?

– TV var aldri mitt kall, men jeg lukker ikke døren. Jeg stiller gjerne opp i «71 grader nord» eller «Skal vi danse», ler Kirk.

Publisert: 01.12.20 kl. 21:56

Les også

Mer om Farmen Reality-TV