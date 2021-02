OPPRØRT: Sjømat Norge-sjefen er opprørt, blant annet over filmsnutten som ble vist på «Nytt på Nytt» fredag. Foto: Skjermdump fra NRK

Sjømatsjef reagerer kraftig på «Nytt på Nytt»-harselering

Direktøren i Sjømat Norge krever en unnskyldning fra NRK etter at «Nytt på Nytt» fredag harselerte med skreifiske og coronasmitte.

Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

Til Nordlys, som omtalte saken først, sier direktør Geir Ove Ystmark at «dette er det kvalmeste oppkoket jeg har sett».

I programmet ble det også vist en liten filmsnutt med teksten:

Skrei på en, to tre: Ta en fersk skrei, fjern overflødige norske arbeidere, tilføy utenlandske gjestearbeidere. Til slutt: en liten dæsj korona. Gjerne en eksotisk mutantversjon. Smitteprat.

Det liker Geir Ove Ystmark dårlig.

– Programmet konstruerte nyheten om at skreifisket er et arnested for muterte virus og spredning av muterte virus, og det er ikke tilfelle. Dette er de best testede og mest kontrollerte innreisene vi har til Norge, sier Ystmark til VG om arbeiderne som kommer fra utlandet for å jobbe i den norske fiskeindustrien.

Geir Ove Ystmark, direktør i Sjømat Norge, er ikke begeistret over fredagens innslag i Nytt på Nytt. Foto: Siv Dolmen

Han viser til at de utenlandske arbeiderne blir coronatestet før de forlater hjemlandet, ved grensepassering eller ankomst til bedriften, i tillegg til at de må ta en test når de er ferdige med karantenen og før de får lov til å begynne å jobbe.

– Er du opprørt?

– Ja, jeg får tilbakemelding fra bedriftsledere og arbeidere som blir stigmatisert i det norske samfunnet hvis de har østeuropeiske navn. Dette gjelder også de som bor i Norge og dette har blitt et økende problem det siste året.

– Men dette er et humorprogram?

– Ja. Og humor bra hvis det tar utgangspunkt i harselerer med makt og reelle forhold, men ikke hvis man konstruerer falske nyheter som man deretter gjør til sannhet.

– Humoristisk oppsummering

Kjetil Kooyman, prosjektleder for «Nytt på Nytt», sier bakgrunnen for fredagens innslag om skreifisket er at regjeringen har stengt grensene for arbeidsinnvandring for å forhindre smitte.

--Har dere konstruert en nyhet?

– Nei, dette er en humoristisk og satirisk oppsummering av ukas nyheter. Regjeringen har stengt grensene for arbeidsinnvandring, for å få bukt med importsmitte, særlig av muterte varianter. Det er en viktig sak, og vi vil gjerne lage satire om de viktige sakene, sier Kooyman.

- Men hva hvis noen opplever dette stigmatiserende?

- Det er alltid noe vi tenker på når vi lager «Nytt på Nytt». Det er nok mange som har følt seg stigmatisert gjennom denne pandemien, fra skiturister til studenter til verftsarbeidere. Så det har vi respekt for at kan være belastende. Men i dette tilfelle er arbeidsinnvandrerne en viktig del av nyhetssaken, på samme måte som «dumme søringer», som også ble fyldig parodiert i innslaget.

Ystmark likte heller ikke kommentaren om at de som bor i resten av landet ikke er så interessert i importert mutert virus og sitte inne bare fordi «dere er litt sånn fisefine på hvem som skal skrelle fisken deres.»

– De tegner et bilde av at sentrale strøk i er Norge nedstengt fordi man avholder skreisesongen og bruker en del utenlands arbeidskraft. Det er ikke riktig, og Nord-Norge er fortsatt et av de grønneste område i verden.

Ystmark viser også at Arbeidstilsynet fredag sendte ut en pressemelding med overskriften «Fiskeindustrien tar smittevern på alvor.» Men her fremgår det også at tilsynet har avdekket minst ett brudd i 41 prosent av tilsynene.

Han planlegger å sende en klage til Kringkastingsrådet og vil at NRK beklager.

– En beklagelse synes jeg er helt rimelig. Ikke til meg, men til estiske og litauiske gjestearbeidere og bedriftsledere som skaper arbeidsplasser og produserer mat.

– Vil NRK komme med noen beklagelse?

- Det tror jeg ikke er så relevant. «Nytt på Nytt» er humor og satire om saker i nyhetene, også når vi snakker om Lofotfiske og stengte grenser i en pandemi, sier prosjektleder Kjetil Kooyman.

NRKs underholdningsdirektør Charlo Halvorsen mener de er trygt innenfor programmets oppdrag.

– «Nytt på Nytt» er et satireprogram hvor overdrivelse og skeiv vinkling av ukens nyheter er virkemidler vi bruker. Å forstå «Nytt på Nytt» bokstavtro, som det kan virke som har skjedd her, blir helt feil.