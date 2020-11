MASKESHOW: Kun ekstremt få vet hvem som skjuler seg bak kostymene i «Maskorama». Foto: JULIA MARIE NAGLESTAD/NRK

Heftig TV-snakkis – også kjendiser gjetter vilt rundt «Maskorama»

Etter to programmer kan man fastslå at «Maskorama» er både elsket og hatet.

Nå nettopp

NRKs nye satsing har gått rett hjem hos det norske folk. Nærmere én million følger med. Så langt har 970.000 totalt fått med seg første episode og 909.000 episode to.

Men det betyr altså ikke at alle liker det de ser. I sosiale medier, blant annet på NRKs egen Facebook-side, kaster TV-seere ut ris og ros:

«Dette er det mest geniale NRK har kjøpt inn (...)! Realt gladprogram.»

«For noe fordømt ræl! Dette er for småunger (...).»

«Det engasjerer og underholder, kjempeflotte kostymer, flinke deltagere og veldig artig.»

«Kleine greier», «Kjedelig og masete» og «Barnehageleker. Flaut!»

«Ikke ofte jeg ser på lørdagsunderholdning på TV, men denne serien digger jeg virkelig!»

– Lov ikke å like

Prosjektredaktør i NRK, Jan Egil Ådland (41), sier de var forberedt på delte meninger.

– Programmet er litt annerledes enn folk kanskje er vant til. Derfor er vi utrolig glad for å se hvor mange som snakker om det – og ikke minst hvor mange som er med på gjetteleken, sier han.

– Samtidig synes jeg folk må få lov til ikke å like det. Sånn er det jo med nesten alt, vi er forskjellige.

FORTSATT MED: F.v.: Puddelen, Vikingen, Trollet, Elgen, Enhjørningen og Ravnen. Foto: JULIA MARIE NAGLESTAD/NRK

VG ga terningkast tre og skrev at «programmet trenger all positiviteten som er mulig å oppdrive», mens Dagbladets kommentator stemplet showet som «en total musikalsk katastrofe».

les også Slik holder de alt i «Maskorama» hemmelig

Uansett – på nettet spekuleres det vilt rundt hvem som skjuler seg. Gaupen, håndballstjernen Susann Goksør Bjerkrheim (50) og Fugleskremselet, Senterparti-leder Trygve Slagsvold Vedum (41), er allerede ute.

DETTE SYNGER DE LØRDAG: Enhjørningen: «River» (Bishop Briggs)

Vikingen: «Fredag» (Kjartan Lauritzen)

Puddelen: «Toxic» (Britney Spears)

Ravnen: «Waka Waka» (Shakira)

Trollet: «Euphoria» (Loreen)

Elgen: «Get Ur Freak On» (Missy Elliot) Vis mer

Alle deltagerne i «Maskorama» er kontraktfestet til ikke å røpe noe. VG har likevel tatt en ringerunde – blant annet til «Farmen»-programleder og «Spårtsklubben»-kjendis Mads Hansen (36). Mange gjetter at han er med.

Selv er Hansen sikker på at en kollega figurerer i showet.

– Jeg gjetter at Elgen er Erik Follestad. Jeg kan ikke si hvorfor, men la meg si det slik: Jeg vet ting.

MED? Mads Hansen, prinsesse Märtha og John Brungot tippes av andre. Hansen og Brungot gjetter også selv. Foto: Thomas Andreassen, NTB, Terje Bringedal

«Maskorama» er helgens store høydare, mener komiker John Brungot (43) mener .

– Jeg er fascinert av Jan Thomas sine gjetninger, men tror han har drukket litt vel mye antibac når han mener at prinsesse Märtha er Enhjørningen, sier han til VG.

Brungot mener det var en «game-changer» at Slagsvold-Vedum hadde tatt seg tid til å stå i fugleskremselkostyme.

– Herfra og ut kan alt skje! Her hjemme er kona og barna overbevist om at Vikingen er meg, sier han.

– Så det betyr at familien din ser direktesendingen alene hver lørdag?

– Her er ingen kommentar beste kommentar, svarer Brungot.

Også mange TV-seere tipper at Märtha (49) er Enhjørningen.

– Prinsessen har ingen kommentar til dette, sier Märthas sekretær, Carina Scheele Carlsen.

HETE NAVN: Både Anita Hegerland og Carina Dahl spås av mange å være bak maskene. Alexander Rybak haar også gjort seg noen tanker. Foto: Janne Møller-Hansen, Frode Hansen, Gisle Oddstad

Mange mener at popartist Carina Dahl (35) er med. Selv påstår hun at hun ikke følger med på «Maskorama».

– Forrige lørdag fikk jeg plutselig masse meldinger med spørsmål om jeg var Ravnen. Jeg skjønte ingenting, hevder hun.

Alexander Rybak (34) beskriver «Maskorama» som en «herlig og modig satsing».

– Jeg tror Hjorten er Markus Bailey eller John Carew. Muligens er Ulrikke Brandstorp også med. Forresten synes jeg nesten det er vanskeligere å gjette hvilke figurer de skal forestille, sier han lattermildt.

Anita Hegerland (59) hevder at hun ikke har sett på programmet, selv om enkelte mener hun er Trollet.

– Jeg har fått noen henvendelser, ja! Men det er nok ikke meg, sier sangeren.

TO AV TRE: Jon Hartvig Børrestad og Amalie Snøløs gjetter, mens Christian Borch hevder han er helt uinteressert. Foto: Hallgeir Vågenes, Janne Møller-Hansen

Hjemme hos Jon Hartvig Børrestad (43), sportsanker på TV 2, er «Maskorama» en hit. Ofte er Børrestad opptatt med jobb selv i helgene, men han fikk med seg forrige program og gjettet rett på Vedum.

– Så nå tror jeg Elgen må være John Carew. Kan Mona Grudt være Ravnen?

Mange har tippet på at TV-kjendis Amalie Snøløs (24) er med. Selv er hun taus, men går ikke av veien for å gjette.

– Jeg tror Tix er med, sier Snøløs til VG om popartist Andreas «Tix» Andresen Haukeland (27).

NRK-veteran Christian Borch (76) forsikrer at han ikke er opptatt av sin tidligere arbeidsgivers nye seermagnet.

– Jeg har ikke sett syv sekunder fjernsyn siden jeg ble pensjonert for fem år siden – ikke det jeg er med på selv en gang.

– Noen vil kunne hevde at det siste her er et lite hint?

– Vel, hint og hint. Jeg har vært med i et 20-talls ting, og denne uken er det opptak til «Lystløgner». Men jeg har altså ikke sett produktene.

INNE IGJEN: Puddelen måtte testes for corona og stå over forrige lørdag. Foto: JULIA MARIE NAGLESTAD/NRK

Ikke bare har NRK og deltagerne sin fulle hyre med å bevare alle hemmeligheter. Like før program to ble det klart at Puddelen måtte stå over på grunn av coronakarantene.

Etter negativ coronatest er Puddelen klar for scenen igjen.

Produsent i Freemantle, Kim Strømstad (42), sier til VG at de har skjerpet rutinene ytterligere med tanke på smittevern.

– Vi er veldig påpasselige og evaluerer hele tiden for å se om ting kan gjøres tryggere. Så langt ser det veldig bra ut.

NRK har foreløpig ikke bestemt om det blir en ny runde «Maskorama» til neste år.

USAs VERSJON: Programleder Nick Cannon og rapper Lil Wayne, som deltok som robot i «The Masked Singer» i vår. Foto: Fox

Også FOX i USA har hatt suksess med «The Masked Singer», opprinnelig et koreansk konsept. USA er nå i sesong fire. Vinnerne av de første tre rundene var musiker T-Pain (utkledd som monster), komiker Wayne Brady (rev) og sanger og TV-profil Kandi Burruss (nattengel).

Andre som har prøvd lykken, er Lil Wayne (robot), Gladys Knight (bie), Donny Osmond (påfugl), Busta Rhymes (drage), Mickey Rourke (gremlin), Tori Spelling (enhjørning), Ricki Lake (ravn) og Kelly Osbourne (marihøne).

Flere rampelys-nyheter på VGTV:

Publisert: 21.11.20 kl. 08:54

Les også

Mer om TV-serier NRK