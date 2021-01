FAMILIEN LIPPESTAD: Pappa Geir, Madicken (8) med familiens nye TV-kjendis valpen Salto, en dansk-svensk gårdshund i fanget, mamma Signe og Lycke (12), Foto: Max Emanuelson/Monster

Lippestad fikk valpe-hjelp av hele Norges hundetrener

Da familien Lippestad fikk den lille valpen Salto, skjønte datteren Lycke (12) raskt at her trengte de hjelp – og meldte hele flokken på «Valpeskolen» til hundetrener Maren Teien Rørvik.

Publisert: Nå nettopp

– Salto var ikke den mest lydige hunden, sier Lycke Lippestad til VG.

– Ja, det er Lycke som er ansvarlig for alt dette. Hun mente vi trengte litt ekstra hjelp, supplerer pappa Geir.

Salto er en av fire valper – og deres eiere som NRK følger i den nye serien til Maren Teien Rørvik, som tidligere har hatt stor seersuksess med både «Superhundene» og «Fra Bølle til bestevenn».

Få en sniktitt på premieren allerede nå:

les også Gikk av som Ap-byråd - nå vil Lippestad på Stortinget for nytt parti

– Vi trengte hjelp med innkalling og sånt. Han har så lyst til å hilse på andre hunder hele tiden. Vi måtte være fire til å klippe klørne hans og det var ikke lett å få han i dusjen heller. Han hadde vannskrekk, sier Lycke.

– Dette har vært morsomt og lærerikt. Salto har lært mye, men vi har også lært mye, fortsetter lillesøster Madicken (8).

Mamma Signe er imponert over hvor mye ansvar de to døtrene har tatt for Salto som er en dansk-svensk gårdshund, født 21. mars 2020. (På bildene under er både han og de tre andre elevene på «Valpeskolen)

forrige









fullskjerm neste SALTO: Dansk-svensk gårdshundHannhund, født mars 2020

– De er flinke og passer på. Dessuten er de jo «matpoliti» og ser til at Salto ikke får for mange brødskiver med leverpostei. Lycke hadde han på vekten nå etter jul og han må nok slanke seg litt, sier Signe Lippestad.

Geir Lippestad, kjent advokat og politiker, vokste selv opp med hund, to Fox Terrier.

les også Maren er blitt mamma: – Vi er i lykkerus

– Den gang handlet mye om å være strengt i oppdragelsen. Nå handler det om motivasjon og belønning. Litt som å oppdra barn, egentlig. Bortsett fra at man ikke gir sjoladebiter som belønning da, sier Geir Lippestad.

MAREN OG LURING: Maren og ektemannen Jørgen har flere hunder og flokken ble i høst utvidet med jaktcockeren Luring. Foto: Monster

Hundetrener Maren Teien Rørvik synes familien Lippestad har gjort en god jobb med Salto.

– Alle er engasjerte og de er med og trener han. Han virker godt oppdratt og har falt mer til ro. Men hunder blir egentlig aldri ferdig utlært, sier den populære hundetreneren til VG.

les også Hunde-tabbene du bør unngå

Maren ble først kjent for TV-seerne i serien «Superhundene» i 2019. Våren 2020 ble hun nominert til Gullruten som beste programleder for «Fra bølle til bestevenn», som også var nominert i klassene for beste livsstilsprogram og beste deltager (hunden Anton).

– Det har vært et hyggelig avbrekk for meg å gjøre «Valpeskolen», sier Teien Rørvik.

Men samtidig synes hun det har vært en viktig å serie å lage. Ikke minst fordi pandemi og mye hjemmetid har ført til et oppsving i valpesalget. Men de søte valpebildene kan stå i brutal kontrast til virkeligheten, for en valp kan by på større utfordringer enn mange har sett for seg.

– I opptak tenker jeg ikke på at jeg skal på at jeg skal på TV. Da er jeg bare meg selv, da er jeg bare hundetrener – og kommer med direktetilbakemeldinger. Selv om jeg i ettertid gjerne skulle ha vist flere alternativer, tenker jeg at en programserie også skal være en inspirasjon til nybakte hundeeiere om å gå på kurs, lære mer.

les også Anton blir forfatter: Gir ut to bøker, elsker kjendislivet, får hatmeldinger

Selv har ikke Maren Teien Rørvik holdt egne hundekurs de siste månedene. Til det har ikke tiden strukket til. I mars i fjor ble hun og ektemannen Jørgen foreldre til Emily. Begge med hundetrening og bor på et småbruk i Sande i Vestfold. De har flere hunder og flokken ble i høst utvidet med jaktcockeren Luring.

– Når det gjelder små barn og hunder er det selvfølgelig viktig med sikkerhet. Men det er også viktig å slippe barna til, la dem få lov til å være med å trene opp hunden – og gi barna mestringsfølelse, sier Maren Teien Rørvik.

les også Anton og «Fra bølle til bestevenn»: Mer populær enn «Lindmo»

Om 2020 har vært et «friår» for den populære hundetrener, blir det travelt i 2021. Foruten «Valpeskolen» som er innspilt, blir det en ny sesong av «Fra bølle til bestevenn» til høsten og jakt på nye «bøller». Allerede 26. januar slippes podkasten «Mitt liv med hund». Her inviterer Maren kjente personer som har hund til en prat. Vi kommer tett på kjendisene på en ny måte, og Maren gir råd både til eier og hund. Niklas Baarlie, Odd-Bjørn Hjelmeset, Kadafi Zaman, Maria Mena, Bård Tufte Johansen og Gunhild Stordalen er noen av gjestene. I januar utgir også Maren og ektemannen Jørgen boken «Best sammen».

– Boken handler om den gode relasjonen man får med hunden sin og inneholder mye personlige historier og opplevelser med egne hunder, mikset opp med tips og treningsråd, sier Maren.