TV-anmeldelse «Naked Attraction Norge»: Nakenhet er så naturlig atte!

Mer velmenende og «frigjort» enn spekulativt. Det er jo noe.

Av Morten Ståle Nilsen

Publisert: Nå nettopp

«Naked Attraction Norge»

Norsk konkurranse/datingreality i seks deler

Premiere torsdag 22. april kl. 22.04 på Discovery+

Programleder: Tuva Fellman

Kropps- og sexpositivitet er så visst i vinden. Man kan knapt gå inn på en nettavis uten å bli utsatt for en fotospesial som dokumenterer fem tusen norske kvinners underliv, eller noe om en nordmanns ugreie forhold til sin penis.

Discovery+ sin nye serie, «Naked Attraction Norge», melder seg på i trenden. Den er en «datingreality» og en konkurranse, med en tvist det bare var et tidsspørsmål før kom: Alle deltagerne er nakne. Kliss klein nakne.

Send meg luktesaltet, søster!

Fem håpefulle står i like mange bokser i forskjellige farger. Da den heldige som skal få velge seg én av dem, kommer inn i studioet, heises frontpanelet opp.

Først til rett over livet, slik at vi kan beskue føtter (for dem som liker det), ankler (for alle dere ankel-freaks der ute), legger (sikle), lår (mmm) og – jeps – underliv. Mannen eller kvinnen i studio får så anledning til å kommentere all denne anatomien: «Fin hud», «god tykkelse på penis», «jeg liker baller» og så videre.

Hobbysosiologen vil umiddelbart merke seg et par ting. 1. Kroppene kommer i de fleste fasonger. «Naked Attraction Norge» skal tale til både de tykke og de smale. 2. Så godt som alle deltagerne er tatoverte – spesielt jentene. 3. Så godt som alle er barberte nedentil – spesielt jentene.

I det første programmet, der den bifile Aleksandra (30 år, bor i Oslo) skal velge seg en «date», har én av deltagerjentene en tatovering på låret der en kvinne blir kvalt under en sexakt, og ordene «use me» et annet sted på kroppen.

Undertegnede, eldgammel og prippen, tenker at her kan det være smart å trå varsomt. Men hører Aleksandra på sånne som meg? Selvsagt ikke. Hun er fascinert av denne tatoveringen: «Det tyder på at hun er en røff dame. Det liker jeg», sier hun.

Ungdommen nå til dags.

Etter at ukens utvalgte har stirret seg ferdig på de nedre halvdelene, trekkes panelet ytterligere opp for å avdekke det som befinner seg der over. Pupper, mager, armer. Det meste blir omtalt i rosende ordelag: «Deilig», «nydelig», «vakkert» og «et kunstverk».

På dette tidspunktet i konkurransen har én deltager allerede blitt sendt hjem. «Naked Attraction Norge» følger datingrealityens faste eliminasjons-teknikk: Fem skal bli til fire og så videre. Når det er to boksmennesker igjen, får vi se ansiktene deres.

Programleder Fellman har den der kraftjoviale NRK P3-tonen som ble utviklet i et laboratorium på Marienlyst en gang i begynnelsen av 2000-tallet, og har tatt over alle norske underholdningsprogrammer med et pedagogisk og/eller dokumentarisk tilsnitt i årene siden («jeg elsker ordet ‘fitte’!»). Hun forsøker å sikre en viss læring ved å smette inn noen kortkorte «funfacts» om seksualitetens mangslungenhet:

«Noen folk» i Tyskland har funnet ut at du får bedre helse av å se pupper hver dag. Og visste du at 50 % av alle kvinner opplever å «fise» med fitta under samleie? Det er noe hektisk og halvhjertet ved disse oppdateringene fra vitenskapens verden.

Klara i Arendal, som synger i kristelig kor og liker å hekle brikker om kveldene, har ikke meldt seg på «Naked Attraction Norge». Ikke «guttastemning»-Peder fra Bærum heller, han som sverger på at han skal nedlegge like mange russejenter i år som i fjor. Influenseren Stella, som venter på en invitasjon fra Dan Bilzerian, glimrer også med sitt fravær.

«Naked Attraction Norge» har tiltrukket seg folk som er over gjennomsnittet opptatt av sex, og som har tatoveringene som beviser det. Det ligger en eim av fetisjer og alternativmesser over programmet. Undertegnede assosierte til et oppdatert, intimbarbert Cupido, Sexhibition på Rockefeller, nudiststrender og kjellerklubber med ringeklokke uten tekst.

Ingenting galt i det. La de tusen blomster blomstre. Men det må også være lov å mene at det hele ser ganske ... dumt ut. Nyhetens interesse – eller «nakensjokket», om du må – går fort over, og da blir «Naked Attraction Norge» et riktig så monotont og banalt TV-program.

Men noe må vel det single Norge ha å holde på med, nå som alle skjenkestedene er stengt.

Anmelderen har sett to av seks episoder