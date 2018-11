SINGEL: Jeg er singel og har det vært til god hjelp denne høsten. Jeg har ikke måttet tenke på at noen skulle sitte hjemme og kanskje bli sjalu. Det er jeg glad for, sier Jan Gunnar Solli. Foto: Andrea Gjestvang

Jan Gunnar om dampende dansescener: - Glad jeg er singel

TV 2018-11-17T13:51:27Z

«Skal vi danse»-finalist Jan Gunnar Solli (37) gir alt og tenker at han er best når det gjelder. Han er glad for at han er singel når det har dampet som hetest på dansegulvet. Men tror helst at han vil bli husket for dansen med dommeren Tore Petterson.

Jørn Pettersen

Andrea Gjestvang (foto)

Publisert: 17.11.18 14:51 Oppdatert: 17.11.18 15:58

– Det var første gang to menn danset sammen i «Skal vi danse», en heterofil og en homofil. Jeg har fått utrolig mye skryt i etterkant for at jeg klarte å leve meg så godt inn i den rollen. Det var helt klart i forhold til denne dansen at jeg virkelig gikk ut av min komfort-sone, sier Jan Gunnar Solli til VG.

Han forteller at en av de som kom med tilbakemelding var John Carew.

– Han syntes det var skikkelig kult og skrev i en melding jeg fikk like etterpå at han heier på meg.

Jan Gunnar er utrolig stolt over å ha kommet helt til finalen i «Skal vi danse». Fem ganger har han og dansepartneren Rikke Lund (23) vært i duell og gått seirende ut av alle sammen.

– Det var sånn i fotballen også. Jeg har alltid vært best i annen omgang og jeg har til og med scoret mål i ekstraomganger. For oss har det vært en seier å komme så langt. Nå får jeg virkelig vist 100 prosent hvem jeg er, fortsetter Jan Gunnar.

Den tidligere fotballspilleren fra Treungen har gjort suksess i både Brann, Vålerenga og Rosenborg. Han har også spilt for New York Red Bulls og Hammarby Fotboll. Ved siden av fotballkarrieren har han gjort karriere som DJ , og varmet opp for store stjerner som Calvin Harris, David Guetta og Steve Aoki.

– Dette er ikke bare moro for meg. Jeg er utrolig stolt av Rikke som er med i «Skal vi danse» for første gang og har kommet helt til finalen, sier Jan Gunnar.

Selv om den største utfordringen i forhold til hans komfortsone på dansegulvet, utvilsomt lå i dansen med Tore Petterson, fikk han etterhvert et bevisst forhold til tette og kroppsnære danser med Rikke.

– Jeg måtte bare legge bort all kleinhetsfølelse, slippe meg løs i forhold til Rikke. Skal man «selge» en het aften på dansegulvet, må det være dampende kjemi. Jeg er singel og har det vært til god hjelp denne høsten. Jeg har ikke måttet tenke på at noen skulle sitte hjemme og kanskje bli sjalu. Det er jeg glad for, sier Jan Gunnar.