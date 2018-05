PROGRAMLEDERE: (F.v.) Dennis Vareide, Haddy N'Jie og Noman Mubashir skal lose TV-seerne gjennom nasjonaldagen på NRK – hvis det ikke er streik. Foto: OLE KALAND/NRK

Kan bli svarte skjermer på NRK 17. mai

Publisert: 13.05.18 18:06 Oppdatert: 13.05.18 18:49

Hvis ikke partene kommer til enighet innen meglingsfristen natt til tirsdag, går over 2000 NRK-ansatte ut i strek.

Mandag 14. mai kl. 10 møtes Norsk Journalistlag og LO Stat arbeidsgiverorganisasjonen Spekter hos Riksmegleren i Oslo, etter at det lokale lønnsoppgjøret i NRK for snart en uke siden endte med at NRK-ledelsen brøt forhandlingene.

Hvis lønnsstriden fortsatt er et faktum ved midnatt, går 1700 NJ-medlemmer og 614 medlemmer i LO Stat ut i streik. Samtlige medlemmer av de to organisasjonene tas nemlig ut fra dag én.

– Dette er det riktige streikeuttaket for organisasjonen denne gangen, sier Norsk Journalistlags leder Hege Iren Frantzen i en pressemelding .

– Vil bli merkbart

Richard Aune, leder for journalistlaget i NRK, sier til VG at de går inn i meglingen med samme forventninger som da de startet.

– Målsettingen vår står ved lag.

– 17. mai er ikke langt unna, hva tenker du om mulige svarte skjermer?

– Hvis vi tar ut 1700 journalister, kommer det helt sikkert til å bli merkbart. I tillegg tas 600 øvrige ut, så det vil i så fall ikke bli mange igjen til å produsere. Men det er viktig å understreke at det ikke er et mål for oss å ødelegge for brukerne. Men må vi, så må vi. Da går vi til streik, sier Aune.

Thor Gjermund Eriksen, kringkastingssjef i NRK, uttalte til Kampanje før helgen at han håper på en løsning.

– Nå er det slik at vi er blitt enige med tre klubber i de lokale forhandlingene, og så er det to vi ikke ble enige med.

På spørsmål om han frykter at 17. mai-sendingene står i fare, svarte kringkastingssjefen at han ikke vil spekulere i hva som kan bli konsekvensene.

– Nå får vi gjøre en skikkelig jobb i meglingen, sa han.

17. mai-trekkplaster

En NRK-streik vil få store konsekvenser for direktesendt radio og TV, og nyhetssendingene og nyhetsdekningen på TV, radio og nett.

Haddy Njie skal etter planen lede hovedsendingen på NRK1 torsdag 17. mai, mens YouTube-stjernen Dennis Vareide blir utegående reporter. Noman Mubashir kommenterer barnetoget, mens Pål Plassen og Hege Holm tar seg av 17. mai-sendingen på radio. Det vil si – hvis de ikke må belage seg på å stå streikevakt i stedet.

NRKs journalister er villige til å streike for å få gjennom en kompetanseparagraf. De krever også sikrere kontrakter og bedre lønnsforbindelser, fordi de mener de seiler akterut sammenlignet med andre i mediebransjen. De anstrenger seg også for bedre lønnsbetingelser for tilkallingsvikarer.

– Vi må få på plass en forsikring om at vi får utviklet vår kompetanse, slik at vi kan stå i jobb i NRK og dekke NRKs fremtidige behov. Det er veldig viktig for oss først og fremst at NRK utvikler de ansatte de har, og ikke bytter oss ut fra et kompetansemessig behov. Vi vil ikke gå ut på dato, sier Richard Aune til VG.

Godt rustet

Hege Iren Frantzen håper å finne en løsning, men sier i pressemeldingen at Norsk Journalistlags medlemmer i NRK er villige til å kjempe for kravene, og at organisasjonen er godt rustet i tilfelle arbeidskonflikt.

LO Stat megler på vegne av Norsk Tjenestemannslag (NTL) og Musikernes Fellesorganisasjon (MFO). Lise Olsen, forhandlingsleder og nestleder i LO Stat, uttalte nylig til NTB at hun mener NRK ikke har vist vilje til å forhandle så langt.

– NRK vil bli hardt rammet av en streik, derfor har vi tro på at ledelsen viser vilje til å møte våre krav om blant annet rettferdig lønn i meglingen, sier hun.

Ingvild Dørnes, kommunikasjonssjef i Spekter – som forhandler for NRK-ledelsen, sier til VG søndag kveld at de alltid går inn i en megling med et ønske om å få til en løsning som er god både for de ansatte og arbeidsgiver.

– I dette tilfellet handler det om NRK. Jeg vil ikke spekulere i utfallet, men vi håper at vi med meglers hjelp skal komme til en enighet, så vi unngår streik både for NRK og alle som følger dem på TV, radio og nett.

– Hva med 17. mai? Det nærmer seg?

– De praktiske konsekvensene ved en eventuell streik, kan ikke jeg si noe om. Det må NRK selv kommentere, svarer Dørnes.

VG har ikke lyktes i å komme i kontakt med kringkastingssjef Thor Gjermund Eriksen.

Oppdatert ? NRK snur etter massiv kritikk

Riksmegler er Torkjel Nesheim.

Det er 12 år siden NRK sist var i storstreik . Da streiket journalistene i en uke, mens de LO-organiserte streiket i to uker. I 1990 streiket journaliststaben i NRK i 25 dager. Ogsi å 1993 og 1994 var NRK rammet av streik.