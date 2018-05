SKAL ETTER PLANEN SPILLE MED FAR: Jakob Oftebro skal gjenta suksessen med «Peer Gynt» på Gålå i år, men det kan bli endringer i programmet. Foto: Hallgeir Vågenes

GD: Oftebro har annengrads forbrenning i ansiktet

Publisert: 29.05.18 09:38 Oppdatert: 29.05.18 11:09

Det kan bli endringer for Peer Gynt-forestillingen på Gålå med Jakob og Nils Ole Oftebro.

Far og sønn Oftebro skal etter planen spille Peer Gynt på Gålå i sommer. Gudbrandsdølen Dagningen skriver (bak betalingsmur) at det kan komme endringer i planene, og de rapporterer også om hva slags skade Jakob Oftebro har fått.

Avisen siterer administrerende direktør Marit Lien i Peer Gynt på at han har annengrads forbrenning i ansiktet.

- Målet er at Jakob skal spille på Gålå i sommer. Men han skal unngå å bli utsatt for sol. Vi er i dialog med agenten hans og har foreslått løsninger for dagprøver, og har sendt forslag til hvordan vi skal løse dette, sier administrerende direktør i Peer Gynt, Marit Lien til GD.

- Vi må finne løsninger hvis han ikke kan være ute i solen. Det kan også bli aktuelt å utsette forestillinger til litt senere på kvelden, sier hun.

VG har foreløpig ikke kommet i kontakt med Marit Lien.

Annengrads forbrenning omfatter ifølge Norsk Helseinformatikk noe dypere lag av huden enn førstegradsforbrenning, som bare omfatter overflaten av huden.

Det ses væskefylte blemmer, huden er rød, fuktig og smertefull. Dersom en slik forbrenning ikke er større enn 5–7 centimeter i diameter, kan det behandles som en mindre brannskade.

Norsk Helseinformatikk oppfordrer imidlertid til å umiddelbart søke medisinsk hjelp dersom det forbrente området er større, eller brannskaden forekommer på hender, føtter, ansikt, lykse skritt eller over et større ledd.