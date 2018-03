TUNG TID: «71 grader nord»-deltager Carina Dahl har omsider funnet tilbake til seg selv igjen, etter å ha vært gjennom en blytung periode i livet. Foto: TVNorge

«71 grader nord»-Carina: – Hadde det jævlig i ett år etter bruddet

Bjørn Ekker Journalist

Publisert: 08.03.18 18:34

Del saken på: Facebook

Email

Lenken er kopiert

TV 2018-03-08T17:34:15Z

Artist og «71 grader nord»-deltager Carina Dahl (32) snakker ut om den tøffe perioden. – Jeg fikk rett og slett sjokk, sier hun.



Artisten Carina Dahl er denne vinteren å se i «71 grader nord - Norges tøffeste kjendis». Og selv om Carina ikke helt visste hva hun gikk til i TVNorge -programmet, syntes hun det var en både den beste og den verste opplevelsen hun har vært med på.

– Jeg tenkte at det kanskje skulle bli vanskelig å bo så tett oppå så mange andre sterke personligheter så lenge. Men det var faktisk ingenting å sette fingeren på. Vi knyttet oss bare sånn til hverandre mellom slagene. Men det var ekstremt tøft underveis, erkjenner hun.

– Et veldig tøft brudd

Men Carina har også hatt det tøft på andre områder i livet enn fysiske anstrengelser i «71 grader nord». For to år siden bestemte nemlig hun og hennes daværende kjæreste Stian Lund seg for å gå hver sin vei. Og det ble starten på et sant helvete for den nå 32 år gamle jenta.

– Det var et veldig tøft brudd. Hele 2016 gikk egentlig med på å lære meg å være alene. Vi var jo veldig enige om at vi ikke skulle fortsette, men jeg visste ikke det skulle være så vanskelig å være alene, forteller hun åpenhjertig til VG.

Carinas jobb innebærer mye reising, spesielt til Stockholm og USA. Og bruddet med Stian gjorde det ekstra tungt når hun kom hjem igjen til Norge.

– Jeg har på en måte alltid hatt noen der, og har alltid vært i kule forhold, uten sjalusi og med mye lidenskap. Så jeg fikk rett og slett sjokk da jeg ble singel. Fordi jeg var helt alene. Jeg måtte jobbe hardt med meg selv, og tenke at «herregud, du er født alene». Jeg hadde det helt jævlig i ett år etter bruddet.

– Det var forferdelig, men det fine var at jeg bestemte meg for at jeg skulle lære meg å være alene. Og ikke gå inn i et forhold fordi jeg trenger å ha noen der. Jeg kom virkelig sterkere ut av det når jeg bestemte meg for å jobbe med meg selv på den måten.

Magisk 2017

«71 grader nord»-deltageren bestemte seg derfor for å være fri og frank helt til hun treffer en hun virkelig har lyst til å innlede et forhold til.

– En person som kan bidra ved å lære meg noe, om det er kunnskap, livserfaring, holdninger eller nye hobbyer. Men jeg vet at det skal nok litt til før jeg kaller noen kjæresten min, medgir hun.

Fortsatt har drømmemannen latt vente på seg. Men det betyr ikke at livet ikke har forandret seg av den grunn.

– 2017 var helt magisk! Nå har jeg det kjempebra. Men jeg fungerer aller best i forhold, det er det jeg liker best. Jeg blir litt roligere da. Det blir fort veldig mye reising og sånt når jeg er singel. Og det gjør jeg jo fordi jeg er singel.

– Men så sier vennene mine at det ikke er rart jeg er singel med tanke på livsstilen min. At gutta ikke tror jeg er klar for noe, fordi jeg bare er på farten. Men det er jo derfor jeg er på farten. Fordi jeg er singel. Men jeg stresser virkelig ikke. Jeg vil ikke inn i et forhold før jeg vet at det er riktig, at det er verd det .

Ga ut superhit på trøndersk

Heldigvis har også 2018 startet på best tenkelige måte for Carina Dahl.

I midten av februar ga hun nemlig ut låta «Despacito» på trøndersk i samarbeid med artistkollega Adrian Jørgensen. Og ideen, den fikk Carina under innspillingen av den kommende sesongen av TVNorge-programmet «4-stjerners middag». Videoen til låta ser du lenger oppe i saken.

– Det var jo den største hiten i 2017, så vi trodde jo aldri det skulle gå. Men jeg har aldri fått så mye respons på noe jeg har gjort. Akkurat det er jo litt kjipt også da. Det er jo den første singelen jeg har sluppet som jeg ikke har skrevet selv, sier «71 grader nord»-deltageren lattermildt til VG.