I’LL KILL THAT CAT...: Slapp av, alle sammen; det blir «Grevinnen og hovmesteren» og et knippe «Cheerio, Miss Sophie!» også i år! Foto: NRK

VG-satire satte sinnene i kok

TV 2018-12-17T20:38:41Z

Meldte at «Grevinnen og hovmesteren» blir fjernet fra NRKs sendeplan lille julaften.

Publisert: 17.12.18 21:38

Da Verdens Gangs satiriske lillebror Vredens Gnag i helgen rapporterte at NRK tar «Grevinnen og hovmesteren» av plakaten etter #metoo-kritikk, skapte det en aldri så liten storm i VGs sosiale medier.

Også NRK mottok lørdag en rekke telefoner med spørsmål om dette kunne være sant.

– Det kom såpass mange henvendelser til oss i helgen at endel internt i NRK også begynte å lure på om det faktisk stemte at vi ikke lenger skulle sende «Grevinnen og hovmesteren», sier prosjektleder Mads Tørklep i NRK Underholdning til VG.

Han kan berolige lesere av både Verdens Gang og Vredens Gnag om at dette selvsagt ikke stemmer. Grevinnen og Hovmesteren skal, som alltid, sendes i «Kvelden før kvelden» på lille julaften, slik det har blitt gjort hvert år siden 1980.

– Noe annet ville nærmest vært galskap, konstaterer Tørklep.

«Er det mulig?», «Skam dere, NRK!» og «Det er jo bare en sketsj» var noen av reaksjonene i helgen. Responsen bød også på satiriske svar i kommentarfeltene og ikke minst hyppige påminnelser om at dette faktisk er satire.

600 personer hadde reagert på Vredens Gnags Facebook-side mandag ettermiddag, mens vreden hadde gnagd enda sterkere på storebror Verdens Gangs side.

2500 Facebook-brukere hadde mandag ettermiddag kommentert satiren på VGs Facebook-side, mens posten hadde nådd hele 1125 delinger.

Det er ikke første gang Vredens Gnag erter på seg sine - og Verdens Gangs - lesere. Det samme skjedde to dager før jul i fjor.

NRKs Mads Tørklep opplyser også at det i 1992 ble forsøkt å sende programmet på et annet tidspunkt enn 21.00. Det førte til seerstorm av dimensjoner, og kringkastingssjefen så seg nødt til å sette opp «Grevinnen og hovmesteren» også etter kveldsnytt det året.

Her er flere som har latt seg inspirere av den klassiske sketsjen:

Det stemmer altså ikke i virkeligheten at kringkastingssjef Thor Gjermund Eriksen i helgen uttalte at «det ikke blir julestemning av at en kvinne kommanderer en beruset ansatt til sex».

Men det kan likevel være forståelig at det norske folk reagerer; i 2014 var det nærmere 2,1 millioner av oss som benket seg til foran tv-skjermen for å se Miss Sophie og hennes tørste hovmester feire førstnevntes 90-årsdag.

Ifølge en undersøkelse fra 2004 har syv av ti nordmenn innarbeidet en MÅ SE-følelse for den gamle sketsjen, hvis ikke blir det ikke jul.

Så altså; det blir jul i år også!