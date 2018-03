Thomas Giertsen om stjernemøtet med Michael Bolton: Vi måtte vekke ham på hotellet

Publisert: 03.03.18 16:45

Thomas Giertsen og co. dro til Paris etter at Michael Bolton hadde takket ja til å medvirke i «Helt perfekt». Men de ante ikke om superstjernen i det hele tatt ville dukke opp.

Det blir celebert besøk i søndagens episode av «Helt perfekt» på TVNorge når 1970- og 80-tallsstjernen Michael Bolton (65) medvirker. Episoden ble spilt inn i Paris i høst, og til VG legger ikke seriens hovedperson Thomas Giertsen (46) skjul på at han synes det var stas å få gjøre scener med den kjente musikeren.

- Vi hadde lyst til å ha med Michael Bolton i serien, og tenkte «Hvordan gjør vi det»? Vi sendte en e-post til managementet hans, men fikk beskjed om at han hadde fått ny manager - og at hun var veldig opptatt av at folk ikke vet at Michael Bolton er veldig morsom. Hun var opptatt av at folk skulle få vite det, sier en fornøyd Giertsen til VG.

– Stresset

Neste steg var å sende over en «Helt perfekt»-episode til kretsen rundt Michael Bolton. Og den falt i smak.

– De syntes det var veldig morsomt, og ville være med! Så vi ble enige om å møtes i Paris.

Men den kjente norske komikeren slo seg neimen ikke helt til ro med situasjonen. Grunnen til det var at Bolton ikke hadde signert noen kontrakt. Så når crewet satte seg på flyet, ante de egentlig ikke om han i det hele tatt ville dukke opp.

– Jeg var litt stresset for det. Men produsenten vår sa at han hadde snakket med dem, og at de kommer. Jeg satte meg på flyet, men kontrakten var fortsatt ikke signert. Og jeg spurte igjen. Og joda, produsenten kunne forsikre meg om at han kom til å komme.

– Jeg var litt spent

Og kom, det gjorde han. Det gjorde også den svenske skuespilleren Alexandra Rapaport, som i episoden spiller Boltons kone.

– Alexandra er jo en veldig dyktig skuespiller, som var super å ha med. Det var kjempegøy. Og Michael var en kul fyr å jobbe med. Det var hele teamet hans, egentlig. Han hadde litt jetlag, men... Så vi måtte vekke ham på hotellet.

– Er du blitt så varm i trøya nå at du ikke blir nervøs av sånt?

– Jeg var litt spent, jeg hadde jo ikke møtt ham før. Men jeg synes alltid det er inspirerende å møte flinke folk. Som har fått til noe. Klart det er spennende, vi har jo ikke manus, og er avhengige av at kjemien er bra og at vi får det til å funke. Sånn sett har vi vært heldige med de vi har hatt med i serien, forteller han.

Etterpå innspilling bar det rett i avslutningsmiddag- og fest som varte langt ut i de små nattestimer. Eller...?

– Det var kjempehyggelig. Men jeg gikk hjem før Michael Bolton, sier Thomas Giertsen lattermildt til VG.