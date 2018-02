FÅR KRITIKK: Tidligere «Farmen»-deltagere mener at kjendisene i «Farmen kjendis» har hatt det for enkelt under innspillingen av realityprogrammet. Foto: Espen Solli, TV 2

Gamle deltagere reagerer på «Farmen kjendis»: – Dette har ingenting med «Farmen» å gjøre

Publisert: 01.02.18 16:12

TV 2018-02-01T15:12:35Z

Tidligere «Farmen»-deltagere går hardt ut mot kjendisversjonen. - Rene sommercampen, mener de.

«Farmen kjendis» har nok en gang vært en suksess for TV 2. Det var også vanlige «Farmen», som ble avsluttet i desember i fjor, og som endte med at Halvor Sveen tok seg helt til topps etter elleve knallharde uker på en gård på Sørlandet.

Og elleve uker kontra seks i «Farmen kjendis» er bare én av forskjellene mellom de to «Farmen»-konseptene.

– Rene koseleiren, mener tidligere deltager, Geir Magne Haukås.

– Hva faen vet de om hvor enkelt vi hadde det, kontrer Frank Løke.

– Et annet univers

I tillegg til en nesten halvvert innspillingsperiode får deltagerne i «Farmen kjendis» lønn og tilgang til telefon. I tillegg har flere av deltagerne diverse spesialavtaler de kan dra nytte av. «Jegertvillingene» Johanne og Kristine Thybo Hansen var blant dem som for eksempel fikk så og si fri tilgang til kaffe.

Etter hva VG kjenner til fikk deltagerne også servert cirka en pakke tobakk i uka, som røykerne på gården virkelig fikk dratt nytte av.

– Det er en helt annen verden, et helt annet univers, enn det vi opplevde. Dette har ingenting med det originale «Farmen» å gjøre. De har tilgang til alt dette, men begynner likevel å sippe, sier Geir Magne Haukås, også kjent som «Predikanten».

Geir Magne holdt i hele åtte uker i høstens «Farmen» - to uker mer enn hele innspillingsperioden for «Farmen kjendis».

– Sommercamp

– I motsetning til deltagerne i «Farmen kjendis» var vi med på det som heter «Kampen for tilværelsen». Det ble skikkelig drama, med ekte verdier på spill. Det var «predikanten» mot den lesbiske kvinnen som hater alt som har med kristen tro å gjøre. Det er stor forskjell, mener han.

Geir Magne gikk ned 14 kilo gjennom deltagelsen i reality-programmet, og mener at det sier sitt.

– Det var en som sa til meg at han hadde festet seg ved en scene der jeg går rundt med bibelen under armen og spiser bær. Han fikk det ikke ut av hodet, og mente at «alle så hvordan jeg slet med fysikken».

Sånn er det ikke i «Farmen kjendis», ifølge eks-deltageren.

– Det blir liksom ikke samme opplevelsen når man ser at matskåla til Erlend Elias er så full at han kan bruke energien sin på å se seg i speilet og å stelle neglene sine. De er jo med på rene sommercampen.

Irriterte seg over særavtalene

«Farmen kjendis»-deltager Frank Løke er litt enig, men også litt uenig i utspillene fra Geir Magne.

– Det er sant at innspillingsperioden er kortere, men jeg synes ikke det er avgjørende. Etter hvert som dagene og ukene går, går det litt av seg selv på en måte. Jeg kunne vært der i hundre dager til jeg, sier han til VG.

Men det var en annen ting den tidligere håndballstjernen reagerte kraftig på.

– At folk fikk tilgang til røyk, kaffe og luksusvarer, det irriterte meg. Hadde dette blitt endret, ville det nok skapt enda mer irritasjon inne på gården, men her snakker vi tydeligvis om visse krav fra deltagere som TV 2 har ettergitt, mener Frank, som likevel slår knallhardt tilbake mot påstanden om at «Farmen kjendis» er rene sommerleiren.

– Det kan han bare drite i å mene. Det var tøft med tanke på ukesoppdrag og den jobben vi gjorde på gården. Vi ga oss aldri, og vi jobbet til «the bitter end». Vi fikk faktisk også kjeft av produksjonen for at vi jobbet for mye, de syntes det ble for lite «reality», sier han.

– Urettferdig

Eunike Hoksrød, som også deltok i den ordinære utgaven av «Farmen» i høst, er for én gangs skyld enig med Geir Magne. Eunike er nemlig kvinnen han sikter til som var hans rake motpol på gården.

– Det ville aldri skjedd at vi ikke klarte ukesoppdraget, men likevel kommet tilbake fra markedet med like mange varer som om vi hadde hatt penger. Men de er jo kjendiser, og har sikkert høyere krav enn oss, mener hun.

Hun synes at forskjellene gjør programmene lite sammenlignbare.

– Jeg synes det er urettferdig. Det blir jo ikke ordentlig «Farmen» av dette. De har mye mer klær også, noe vi hadde ekstremt lite av.

Eunike trekker fram «Farmen»-vinner Halvor som eksempel. Halvor bygde nemlig flere krabbeteiner enn oppdraget tilsa, slik at de kunne selge teinene på markedet. For det fikk de kun en kjeks og en brunostbit.

– Det var flere ganger vi prøvde å bytte til oss ting, men det var det ikke snakk om. Dette handler vel om at produksjonen er mer redd for at deltagerne i «Farmen kjendis» skal trekke seg. Det blir litt juks og leirskolepreg over det.

– Ekstremsport!

«Farmen kjendis»-deltager Lene Elise Bergum er delvis enig i at de hadde det enklere enn hva tilfellet var i vanlige «Farmen».

– Jeg hadde aldri klart å være der i 11 uker. Det er jo ekstremsport! Det tar jeg faktisk av meg hatten for. Vi derimot, luktet jo bare på den følelsen, sier hun til VG.

Hun er imidlertid ikke med på at «Farmen kjendis» kan sammenlignes med en leirskole.

– Ja, vi hadde ubegrenset tilgang på poteter, men det blir ganske kjedelig etter hvert. Og de skal vite at vi sto på - knallhardt! Det stemmer at noen hadde særavtaler, men det gjaldt langt fra alle. Jeg hadde ikke det, forteller Lene Elise.

Ifølge presseansvarlig for «Farmen» og «Farmen kjendis» i TV 2, Alex Iversen, er ikke forskjellene mellom de to programmene så store som de «vanlige» deltagerne skal ha det til.

- Den største forskjellen er at «Farmen kjendis» varer i 6 uker, og vanlig «Farmen» i 11 uker. Det er gjort noen få personlige avtaler med kjendisene, men ingenting som gir dem noe fortrinn i konkurransen med de andre deltakerne. Ut over det er «Farmen» og «Farmen kjendis» produsert på nøyaktig samme måte, sier Iversen til VG.