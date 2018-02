SÅPEPAR: Thorsten Kaye som Ridge og Katherine Kelly Lang som Brooke i «Glamour»-episode 6723. Foto: © sean smith/jpistudios.com

«Glamour» tilbake på norske skjermer

Publisert: 02.02.18 12:08

TV 2018-02-02T11:08:35Z

Fansen er bønnhørt – såpeserien finner nå veien fra nettet tilbake til TV-skjermen.

TV6 har kjøpt rettighetene til den amerikanske såpesagaen og kommer til å sende den mandag til fredag kl 09:45 allerede fra 5. februar. «The Bold and The Beautiful», som er den opprinnelige tittelen, vil også ligge tilgjengelig på Viafree.

– Vi starter på episode 7251 i sesong 30, som for kjennere er et bra sted å hoppe inn, sier pressekontakt i TV6, Ellen Ihme, til VG.

– Mange tryglende og fortvilte «Glamour»-forkjempere har vært på tråden i løpet av de siste årene, så det er veldig hyggelig å kunne servere så dedikerte fans denne gladnyheten. Serien vil sendes rett før «I gode og onde dager», så morgenen på TV6 blir nå en drøm for alle såpeelskere, legger hun til.

Norges aller største såpeentusiast, Tom Erik Hansen (35), har hjulpet «Glamour»-fansen i årevis med å få tilbake serien i Norge. Han fryder seg nå over lønn for strevet.

– Nå får vi håpe at serien kan feste seg i lang tid fremover hos TV6. Men det avhenger av at fansen ser på - hver dag. Seertallene er det kanalene baserer sine innkjøp på. Så denne gangen får vi håpe det blir et langvarig forhold, sier Hansen til VG.

Hansen er for øverig primus motor bak Facebook-gruppen fra 2011, «For oss som krever Glamour tilbake på skjermen» .

– Det er kjempegøy å være pådriver på sosiale medier for en så engasjert gjeng. Det er deres engasjement som har sørget for dette. Jeg bare fyrer dem opp når trengs, smiler han.

Så tett på serien, skuespillerne og produsenten er porsgrunnsmannen at han i fjor ble tilbudt en statistrolle . Episoden ble nylig sendt i Norge.

Det 30 år lange såpedramaet rundt familiene Forrester og Logan og det som skal være Los Angeles’ største motehus, har de siste årene blitt tatt av den ene kanalen etter den andre. TV6 overtar stafettpinnen etter TV 2 Sumo.

De siste årene har flere av seriens største stjerner sluttet. Ronn «Ridge» Moss (65) og Susan «Stephanie» Flannery (78) har begge takket for seg.

«Glamour» har på tross av tøffe såpetider beholdt posisjonen som verdens mest sette såpeserie. Den har vunnet en rekke priser .

Ikke bare settes «Glamour» opp på TV6. «Dynastiet» også er signert og kommer på Viafree fra uke 12.

