Stays fra «Farmen kjendis»: – Jeg er ferdig med reality

Stian «Staysman» Thorbjørnsen er ute av «Farmen kjendis». Nå vil han ta steget opp på realitystigen – og bli programleder.

Det ble det man kan kalle et skikkelig «mannefall» i den nest siste episoden av «Farmen kjendis». For etter at deltagerne hadde kastet seg ut i en meget utfordrende hinderløype, måtte til slutt Frank Løke, Stian Sandø, Maiken Wahlstrøm Nilssen og Stian «Staysman» Thorbjørnsen forlate gården.

Lagsrennsløper Martine Ek Hagen viste nemlig størst muskler, og stakk av med den tredje og siste semifinaleplassen i reality-programmet.

– Da finaleuken kom tenkte jeg at jeg skulle gjøre som beste jeg kunne, men jeg møtte jo overmakten i alle mulige ledd. Jeg var litt forbannet, egentlig. Det var i fjor jeg skulle vært med, motstanden var jo mye enklere da, forteller «Staysman» til VG.

Dermed er det klart at det blir enten Martine, Pål Anders Ullevålseter eller Inga Berit Lein som vinner den andre utgaven av «Farmen kjendis».

– Har rundet det

Og en æra kan være over for Stian Thorbjørnsen. For etter å ha deltatt i realityprogrammer som «Paradise Hotel», «Robinson-ekspedisjonen», «Skal vi danse» og nå sist «Farmen kjendis» er det nå full reality-stopp for artisten.

– Jeg har vært med i mange store TV-produksjoner, men det er jeg ferdig med. Jeg går hardt ut, og det kan jo være at jeg en eller annen gang trekker det tilbake, men jeg føler at jeg på en måte har «rundet» Reality-Norge, medgir han.

Og han er ikke veldig langt fra sannheten. Per nå er det vel bare «71 grader nord» og «Stjernekamp» som mangler på Stians «CV».

– Jeg har sykt mye å gjøre med musikken om dagen. Det kan nok hende at jeg kommer til å stille opp på småting som har med TV å gjøre, men nå har jeg bydd nok på meg selv for en periode. For et helt liv, egentlig.

Vil bli programleder

– Hvor lenge har du tenkt på dette?

– Jeg har tenkt på det siden før «Farmen kjendis»-innspillingen startet. Men jeg fikk jo prøve meg som programleder for VG Lista i 2016, og det ga sykt mersmak! Så jeg skal ikke utelukke reality helt, men hvis jeg skal tilbake – blir det som programleder og ikke som deltager.

Etter hva VG kjenner til takket «Staysman» nei til å delta i den forrige runden av «Stjernekamp». Og selv om han liker NRKs sangstjerne-konsept, tror han ikke at han noensinne kommer til å bli å se der heller.

– Jeg har opp mot hundre konserter i året, og det er på en måte min egen «Stjernekamp». Jeg har heller lyst til å bruke energien på å utvikle mitt eget show. For meg er det viktigere enn å delta i et sånt program, erkjenner han.

– Vil sende melding til TV3

Men om den hjemsendte «Farmen kjendis»-deltageren skulle få tilbud om å bli programleder stiller ting seg helt annerledes. Og 35-åringen er ikke i tvil om hva som ville vært drømmejobben.

– Det ultimate ville vært å få lede «Paradise Hotel». Men nå har det seg jo sånn at det er Triana som har den rollen. Og hun er selve symbolet på «Paradise Hotel». Jeg ville jo aldri ha funnet på å ta jobben fra henne.

Men:

– Om hun skulle gå av en eller annen gang, kommer jeg til å sende en melding til TV3 og melde meg til tjeneste. Da er sirkelen sluttet. Selv om Triana ser ut som «en million dollar», mens jeg bare er en skjeggete og overvektig fyr fra Fredrikstad.

Får støtte hjemmefra

I hjembyen bor Stian sammen med kona Tina og deres felles sønn Lennox (3). Fra før av har Stian også sønnen Viktor (9).

– Jeg har vært ufattelig heldig de siste seks årene, og har fått oppleve sykt mye. Men det er klart, det har jo tatt mye tid. Og grunnen til at jeg har kunnet gjøre det jeg har gjort er fordi jeg har en støttende familie, som synes det er greit.

– Men Tina synes kanskje også det er greit med en reality-stopp?

– Hun synes det er greit hvis jeg vil fortsette også, hun. Men ja, jeg tror nok det er greit for henne og. Og så kjenner jeg selv at jeg er ferdig med det. Egentlig burde jeg jo startet «reality-kurs», og lære folk hvordan man tar seg til finalen i forskjellige realityserier, sier han lattermildt til VG.