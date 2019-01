Filmstjernen Sarah Paulson skal ikke se «Bird Box»

Mange tiltalls millioner mennesker verden over har sett Netflix-filmen «Bird Box». Sarah Paulson (44) har ikke tenkt å se seg selv «dø» i thrilleren.

21.01.19

Endetidsfilmen med Sandra Bullock (54) i hovedrollen har tatt TV-seerne med storm. Etter at «Bird Box» hadde premiere på Netflix i desember, lokket den 45 millioner seere bare første uken.

Til nå har over 80 millioner husstander verden over latt seg friste. Dermed er «Bird Box» tidenes mest populære originalfilm fra strømmegiganten.

På rollelisten står også Sarah Paulson, som spiller søsteren til Bullocks rollefigur, og som lider en svært dramatisk skjebne (se glimt i traileren under).

Paulson er imidlertid ikke blant den enorme hopen som har sett filmthrilleren. Det røpet hun under et besøk hos «The Late Show with Stephen Colbert» ifølge Screen Rant.

– Jeg har ikke sett «Bird Box». Trolig er jeg den eneste personen på hele planeten som ikke har sett den, forklarer skuespilleren, for tiden også aktuell i filmen «Glass» og tidligere kjent fra blant annet «Ocean’s 8», «The Post» og «Blue Jay».

Grunnen til at Paulson ikke har sett strømmesuksessen, er at Paulson misliker å se sluttresultatet når hun spiller i filmer eller serier.

– Derfor ser jeg aldri det jeg har vært med på å lage – noensinne.

Hun nevner imidlertid et unntak.

– «The People vs O.J. Simpson» . Men etter det har jeg ikke sett noe, sier hun.

Altså skal hun ikke se «Glass» heller.

– Men jeg vil at alle andre skal gjøre det, ler hun.

Gir Bullock æren

Når hun får spørsmål om hvorfor hun tror «Bird Box» er blitt en så stor seermagnet, svarer Paulson:

– Jeg tror det har å gjøre med at Sandra Bullock er med i den.

VGs anmelder ga «Bird Box» terningkast 5 under tittelen «Når blikk kan drepe» og skrev at filmen «er en historie man bør vite minst mulig om på forhånd », og at «den eneste spesialeffekten er Sandra Bullock med bind for øynene ».

«Noe uforklarlig har satt kloden i en ekstrem og apokalyptisk tilstand. Dette noe dreper folk kun når de ser det », skriver han om handlingen.

Omstridt

«Bird Box», som er regissert av den danske Emmy-vinneren Susanne Bier (58), har skapt flere kontroverser. Mange ser med svært ublide øyne på at Netflix bruker en ekte scene fra togulykken i Lac-Megantic i Canada i 2013 , der 47 mennesker mistet livet.

I kjølvannet av filmen har ungdommer også gjort et nummer av å utføre stunt med bind foran øynene. I sosiale medier har det de siste ukene vært postet utallige videoer i «Bird Box»-stil. I Utah i USAE kolliderte en 17 år gammel jente med en bil i motgående kjørefelt etter at hun trakk en hatt over øynene.

Netflix har sett seg nødt til å gå ut og advare mot den farlige trenden: