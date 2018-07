OG SÅNN GÅR NU DAGAN: Det drikkes betydelig mer enn det etterforskes i «Sharp Objects». Her ved Amy Adams (til venstre) og Chris Messina. Foto: HBO Nordic

TV-anmeldelse «Sharp Objects»: Stemningsfull sakte-TV

Publisert: 09.07.18 11:33

Tiden går liksom langsommere i de amerikanske sørstatene. Det gjør jammen denne serien derfra også.

«Sharp Objects»

Amerikansk krimdrama i åtte deler

Premiere på HBO i dag

Regi: Jean-Mart Vallée

Med: Amy Adams, Patricia Clarkson, Chris Messina, Eliza Scanlen

4

Journalisten Camille Preaker (Adams ) er alkoholisert og har en historie med selvskading. Hun har mye uoppgjort med det som er igjen av familien hennes i den vesle småbyen Wind Gap, Missouri , dit hun nå er på vei tilbake.

Sjefen hennes, den snille redaktøren Frank (Miguel Sandoval), har to motiver for å styre henne i retning gamle trakter. For det første mener han at det kan ha en terapeutisk effekt. For det andre er det skjedd to dramatiske hendelser i den søvnige byen. En ung jente er blitt drept, en annen er forsvunnet.

Wind Gap er en av disse amerikanske sørstatsbyene der det kan virke som om tiden har stått stille siden 1960-tallet, minst. Jenter i knestrømper og collegejakker ruller rundt på rulleskøyter, småbysladderen går heftig. Alle drikker fra morgen til kveld, og kjører bil i møkkafylla . Stedet har en aura av gamle penger som er i ferd med å ta slutt, og moderne problemer: Oxycontin og metamfetamin .

Camillas mor, Adora (Clarkson), er som tatt rett ut av et Tennessee Williams-stykke: Dramatisk, nevrotisk, på grensen til hysterisk. Stefaren Alan (Henry Czerny) gir begrepet tøffelhelt nytt innhold. Camillas yngre søster er død for lenge siden, men hun har også en stesøster hun ikke kjenner, Amma (Scanlen). Adora behandler henne som en dukke. Men Amma lever et dobbeltliv. Sluppet løs i på kveldstid oppfører hun seg som en manipulativ tyrann.

Vi blir langsomt kjent med Camillas fortid gjennom en serie flashbacks som utspiller seg som deliriske mareritt. Disse oser «prestisje-TV» lang vei, og minner ikke så rent lite om uttrykket i regissør Jean-Mart Vallée forrige prestisje-TV serie, «Big Little Lies » (2017). Litt jålete, kanskje? Jeg vil mene det.

«Sharp Objects», basert på Gillian «Gone Girl » Flynns debutroman fra 2006, er langsom som melasse. Så sakte går det, faktisk, at det av og til virker som serien utspiller seg i sanntid for øynene våre.

Verken Camilla, den tilreisende detektiven Richard Willis (Chris Messna) eller den lokale sheriffen Vickery (Matt Craven) avdekker stort. Camilla leverer så vidt jeg kunne registrere én – 1 – sak til avisen i løpet av det som føles som et par uker. Ikke akkurat løpende oppdateringer på nett der i gården, gitt. «Sharp Objects» er virkelig ikke serien for de som måtte ønske et troverdig innblikk i avisbransjen.

Den er ikke serien for de som måtte ønske non-stop action og sitrende spenning heller. «Sharp Objects» dreier seg nesten utelukkende om atmosfære og stemning. Denne stemningen er varm, grim og ganske gripende. Ikke siden den første sesongen av «True Detective » (2014) har de amerikanske sørstatene fremstått like mystiske og gotiske ut som her.

VG har fått se syv av åtte episoder, og kan bekrefte at det begynner å skje ting, mer tradisjonelle krimserieting, i episode – øh – syv. Ikke alle vil komme så langt.

Den tålmodig anlagte seer, den som lar seg fange av atmosfæren i melodramaet, vil imidlertid ha en god del å glede seg over underveis. Ikke minst skuespillet. Adams bekrefter at hun er en av sin generasjons mest severdige skuespillere her, i en rolle som lett kunne ha endt opp som en stor, forfyllet klisjé.

Scanlen glitrer som den ubehagelig uforutsigbare stesøsteren hennes, og birollene er besatt av ytterst karismatiske folk som Craven og Elizabeth Perkins som den mest diva-aktige av byens mange sladrehank-husmødre.

«Sharp Objects» er unektelig langhalm. Men det er kvalitetslanghalm.

Anmeldelsen er basert på syv av i alt åtte episoder