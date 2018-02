TOK NESTE SKRITT: – Jeg er verdens heldigste mann, sier Erik Grytnes, som avslører at han har forlovet seg med sin utvalgte frier i «Jakten på kjærligheten», Maria Bjørndal. Foto: Espen Solli

«Jakten»-Erik: – Ja, vi har forlovet oss

Publisert: 27.02.18 20:15

TV 2018-02-27T19:15:54Z

Drøye to og en halv måned etter at «Jakten på kjærligheten» ble avsluttet på TV har det allerede skjedd store ting.

I midten av desember ble høstens aller siste «Jakten på kjærligheten»-episode sendt på TV, og det ble tidenes fullklaff for fjorårets «Jakten»-bønder. Bare én av de fire bøndene forble nemlig singel når TV-innspillingen var over.

En av dem som ble hodestups forelsket var Erik Grytnes (38) fra Andebu. Han fant alt han drømte om i Horten-kvinnen Maria Bjørndal (35).

– Hvis jeg har tenkt til å fri, kan jeg nesten ikke si det i VG, sa Erik etter at forholdet endelig hadde blitt offentlig.

Til VG avslører nå Erik at han har gjort nettopp det.

– Ja, vi har forlovet oss. Men vi ønsker å holde detaljene litt privat, og har ikke engang annonsert det på sosiale medier, forteller han.

Forlovelsen ble inngått ganske nylig, nærmere bestemt for litt over en måned siden. Og Erik legger ikke skjul på at han fortsatt er like forelsket som han ga uttrykk for like før jul.

– Jeg er verdens heldigste mann som får et ja, og som får dele resten av livet med Maria, sier 38-åringen, som nyter hvert eneste sekund sammen med sin kommende kone.

– I tiden etter «Jakten på kjærligheten» har vi prøvd å være så mye sammen som mulig, vi har vært sammen så ofte vi kan. Det har vært en kjempefin tid, medgir han.

Tidligere har Erik uttalt at han ikke kan tenke seg noe bedre menneske å få barn med enn Maria. Men foreløpig har han ingen graviditet å melde om.

– Ha ha, nei. Det er ikke noe barn på vei ennå.

Torsdag denne uka slippes årets «Jakten på kjærligheten»-bønder. Og ifølge Erik, skal de nye bøndene slite hardt med å levere som fjorårets bønder gjorde på kjærlighetsfronten.

– De skal få en «stri turn» med å levere som oss. Det har vel ikke engang skjedd før at tre av fire bønder har funnet kjærligheten gjennom dette programmet, humrer «Jakten»-bonden.

Og det er flere som kan juble om dagen. Mandag kunne nemlig VG melde at Kristin Erichsen (52), som ble dumpet av TV-bonden Rolf Gjølstad to ganger, har funnet drømmemannen i Kenneth Mesøy (53).