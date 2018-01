SITCOM: Ida (Kjersti Tveterås), Camilla (Jenny Skavlan) og Siri (Renate Reinsve) i «Nesten voksen». Foto: Julia Marie Naglestad, NRK

«Nesten voksen» fikk tilbake seere

Publisert: 29.01.18 19:50

TV 2018-01-29T18:50:05Z

Etter dramatisk seerflukt under Håndball-VM har sitcom-serien vunnet tilbake noen av seerne.

Serien fikk ganske dårlig mottagelse, men klarte ifølge Kampanje.com å lokke 755.000 seere til første episode, på lineær

Etter det gikk det imidlertid raskt nedover. 462.000 så andre episode, mens bare 292.000 så tredje episode, noe som ifølge Kampanje er en andel på 19,4 prosent.

Serien er produsert av NRK Underholdning, og har en lang rekke profilerte skuespillere og kjendiser med på rollelisten, blant andre Nils Jørgen Kaalstad, Jenny Skavlan og Hans Olav Brenner.

Etter de forferdelige tallene for tredje episode er noe av det tapte hentet inn igjen. I helgen hadde serien 450.000 seere, noe som tilsvarer 25 prosent andel, lineært.

NRK har imidlertid regnet ut det såkalte TSR-snittet, noe som inkluderer live, repriser, opptak og web-seing av programmet. Da ser det langt lysere ut for «Nesten voksen». Gjennomsnittet medieanalytiker Maren Eline Fossan opplyser er 833.000 etter tre episoder.

– Generelt vil man forvente at NRKs lørdagssatsinger har over en halv million seere, så det er kanskje i underkant. Men TSR-tallene gir et bedre bilde, det er en større andel som følger serien enn hva de lineære tallene viser.

NRKs andre storsatsing på lørdagskveldene, «Alle mot 1» gjør det langt bedre. Programmet hadde 739.000 seere i helgen, og har ifølge medieanalytiker Maren Eline Fossan i NRK en bedre start enn «Stjernekamp» hadde i første sesong.

«Hver gang vi møtes» har tidligere i sesongen hatt 629.000 seere. Tallene for helgen er langt mer moderate, med 504.000 seere for del én, og 509.000 seere for del to.

– Vi er veldig godt fornøyd med disse seertallene. Og selv om det er noe ned fra premieren, så er det en oppgang fra sist uke. Så langt ligger «Hver gang vi møtes» høyere enn forrige sesong, sier Jan Petter Dahl i TV 2.