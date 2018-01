FIKK TRØST: Pål Anders Ullevålseter prøvde så godt han kunne å trøste en hulkende Lene Elise Bergum, som reagerte sterkt da hun fikk brev hjemmefra. Foto: TV 2

«Farmen kjendis»: – Jeg klarte ikke å styre kroppen min

Bjørn Ekker Journalist

Publisert: 24.01.18 21:27

TV 2018-01-24T20:27:09Z

Lene Elise Bergum var oppløst i tårer da hun fikk brevet fra sønnen Jonas. – Beina sviktet under meg, sier hun.

Etter at Erlend Elias søndag valgte å trekke seg fra «Farmen kjendis», har temperaturen sunket flere hakk inne på gården. Men helt stille er det ikke, og i onsdagens episode ble det mildt sagt tårevått da deltagerne fikk brev fra sine kjære på utsiden.

Ekstra sterkt ble det for Lene Elise Bergum, som knakk fullstendig sammen på TV.

– Jeg fikk en utrolig sterk reaksjon. Vi hadde vært i et barneselskap, og det trigget en del følelser rundt savnet etter sønnen min. Det var jo så lenge siden jeg hadde sett ham, forteller Lene Elise til VG.

– Hjertet slo fort

Men det var spesielt én ting som gjorde at TV-seerne fikk se en hulkende Lene Elise forlate tunet og storme inn på kjøkkenet, der hun fikk trøst av utfordrer Pål Anders Ullevålseter.

– Produksjonen kom og spurte meg flere ganger om jeg savnet sønnen min, og jeg svarte «Dere må ikke spørre om det, da begynner jeg å grine». Men de ga seg ikke og spurte flere ganger. Rett etterpå fikk vi beskjed om at det hadde kommet post. Da kom urkjærligheten frem i mamma.

Så knakk hun sammen.

– Det var en uventet reaksjon, som jeg ikke hadde sett komme. Beina sviktet under meg, og jeg fikk et skikkelig gråteutbrudd. Jeg klarte ikke helt styre kroppen, og hjertet slo veldig fort. Tårene presset bare på. Men det å kjenne på de følelsene, selv om det er vondt, er egentlig en bra følelse, erkjenner hun.

Så på månen

Innspillingen av «Farmen kjendis» fant sted i fjor sommer, så det begynner å bli en stund siden Lene Elise endelig fikk se sin ni år gamle sønn, Jonas. Og 46-åringen var neimen ikke alene om å kjenne på savnet.

– Jonas hadde savnet meg, men det første han sa da jeg så han igjen var «Var det kult å møte Dennis (Vareide, journ.anm.), eller?». He he, han hadde fått med seg alt som sto om deltagerne i avisene.

Jonas selv legger heller ikke skjul på at han savnet mamma.

– Ja, jeg savnet mamma. Det verste var at jeg ikke fikk snakket med henne. Jeg prøvde å ikke tenke så mye på det, men jeg så ofte på månen og tenkte på henne om kvelden, sier han til VG.

Ville ikke ha barn

Lene Elise har vært singel i flere år, og det var heller ikke selvsagt at hun skulle få barn for ni år siden.

– Jeg trodde ikke at jeg skulle bli mamma noen gang i livet, jeg. Jeg hadde rett og slett ikke lyst på barn. Og så var jeg jo 36 år gammel da Jonas kom. Han var liten, bare 2600 gram. Men det å oppleve og se at den lille vokser til og mestrer ting ... Jeg vil kalle det den ultimate kjærlighet, mener hun.

Men det er én ting hun angrer på.

– Jeg burde hatt én til, og Jonas har også et stort ønske om å bli storebror. Det er alltid hans største ønske både på julaften og på bursdager. Og det kan være det skjer – på sikt. Jeg har alltid hatt et ønske om å hjelpe et barn som ikke har det bra.

– Mer aktuelt enn på lenge

– Er dette noe du har tenkt på lenge?

– Dette er tanker jeg har hatt helt siden før sønnen min kom til verden. Men det var ikke aktuelt sånn situasjonen var da. Men nå er alt bra, og da er det mer aktuelt enn før. Det å vite at du har «søsken» som er der for deg, det har ikke min gutt per nå når han blir eldre. Vi får se, men vi har det helt supert nå.

Det er først og fremst tankene om et fosterbarn som har flørtet med den tidligere «Hotel Cæsar»-skuespilleren.

– Kan det også være aktuelt å adoptere?

– Jeg har egentlig ikke så mange tanker om hvordan, bare at familiestrukturen tar en annen form, sier Lene Elise, som har få problemer med å beskrive sitt – inntil videre – eneste lille sjarmtroll.

– Betyr alt

– Han har så mye show i seg! Han elsker form og farge. Og klær. Og så er han veldig lojal og omsorgsfull. Han hjelper andre og gir trøst når noen er lei seg. Han har et stort hjerte og er en veldig fin fyr.

Mens Lene Elise var på «Farmen kjendis» ble Jonas passet på av Lene Elises bestevenn. Etter hvert tok tanten og onkelen over. Og det er kanskje ikke så vanskelig å forstå at hun knakk sammen som hun gjorde når brevene ankom gården.

I brevet til Lene Elise lå det nemlig en dagbok, der Jonas hadde skrevet ned hva han gjorde hver eneste dag.

– Det var veldig sterkt. Jonas betyr jo alt for meg. Absolutt alt, sier Lene Elise Bergum til VG.