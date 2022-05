MUTTA: Mutasim «Mutta» Billah fører an i et forsøk på å lære ungdommen at puling er mye mer enn bare tiss mot tiss. Det er ikke bare ungdom som trenger å lære det.

TV-anmeldelse «Sexpertene»: «Kroppen» for ungdom

Seksualopplysning som prøver å være mest «for unge». Som kunne tjent på å vært enda mer ‹for alle».

Av Tor Martin Bøe

Publisert: Oppdatert nå nettopp

«Sexpertene»

Norsk dokumentar/realityserie i tolv deler

Med: Mutasim «Mutta» Billah

Regi: Anna Karlsdottir, Erik de Torres Nergaard m.fl.

Premiere på Discovery+ og Discovery tirsdag 10. mai

Ett minutt ut i «Sexpertene» begynner noen å snakke om puling. Og presiserer at puling er mye mer enn bare tiss mot tiss. Det er ikke bare de under 20 som trenger å skjønne det.

Så, for å si det viktigste først: Alle kan lære noe her. Uansett alder.

«Sexpertene» er likevel et forsøk på å sette sexlivet i system for ungdom. På å forklare hvordan kropper og erogene soner henger sammen, settes sammen og legges sammen. Uskarpe bilder fra internettporno glir over i seriøse urologer og entusiastiske helsebrødre.

Likevel er det er ungdommen som tar glansen (nei, det er ikke ment som et ordspill) i denne tilnærmingen til å blande lokalt skolefjernsyn og Juntafil.

Mutasim «Mutta» Billah («Skam») skal besøke tolv videregående skoler gjennom like mange episoder. Hver skole nominerer tre elever som skal lære seg alt om et sextema og bli skolens egne «sexperter». Til slutt arrangeres «den store sexdagen» for medelevene.

EROGENE SKOLESONER: Helsebror Per-Arthur Andersen forklarer ungdommen, her representert ved Max Oliver Reynold, Amelia Lexau og Sjur Havig-Gjelseth om kropp.

Elever har blitt valgt ut på forhånd. Selv om det ikke helt går fram hvordan utvelgelsesprosessen har foregått, er de i de tre episodene VG har fått se særdeles heldige med castingen. Eventuelt er ungdom i dag både flinkere, smartere og dyktigere til å være åpne og nysgjerrige enn samtlige generasjoner før dem.

Det er godt mulig at det siste er tilfellet. De unge som er deltar ryddige, rause og ærlige. Mye mer enn noen voksne jeg kjenner. I en gjennomgang av stillinger framheves det at den første stillingen er samtykke. Slikt lover ekstremt godt for framtiden.

Gjennomgående er det litt rotete filmet, noe uvørent klippet og med grafikkinnklipp med helt horribel «Comic Sans»-nær typografi. Muligens som et forsøk på å være ungdommelig. Det blir i stedet et program som snakker om hvor viktig det er med kommunikasjon, men som hopper rett inn i egen fortelling og bare durer passe voldsomt på.

Programleder «Mutta» viser seg som en av disse som er helt naturlig begeistret på TV, og samtidig klarer å holde seg akkurat nok i bakgrunnen til at ungdommen får være i fokus. Selv når de skal presentere for resten av skolen er han én i publikum, ikke den som står i forgrunnen som kjendis.

HOLDER SEG BAK: Mutasim «Mutta» Billah tar behagelig lite plass i «Sexpertene». Her fra et øyeblikk der han tar litt mer plass.

«Sexpertene» prøver å være pedagogisk, åpent og kult, men tendererer tidvis til å egentlig ikke være noen av delene.

Muligens på grunn av det litt traurige musikkpålegget fra blant annet Tenacious D og Journey. Sannsynligvis fordi man har akkurat så dårlig tid i de tjue disponible minuttene at man ikke alltid helt klarer å få fram alt man har behov for å fortelle.

Ti minutter ekstra ville vært et helt annet og ryddigere program. Ti minutter kortere også, siden man da lettere kunne ha kuttet det ned til enda mer ungdomsvennlige formater.

Selvsagt hadde det vært interessant å høre hva «Mutta» selv kjente til av hvert tema i forkant. Og hva lærerne visste om det ungdommene vet, og hva de eventuelt lærte selv. Slikt blir det ingenting av.

Synd, for «Sexpertene» er seksualopplysning alle kan ha nytte av.