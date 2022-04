SOLVANG: I motsetning til det vi er vant med, svarer Fredrik Solvang på spørsmål i «Ut».

TV-anmeldelse «UT»: Solid skeivt perspektiv

En overveldende og takknemlig feiring av kjærligheten. Med et historisk perspektiv som bør være skremmende selv for dem som kan huske et godt stykke tilbake.

Av Tor Martin Bøe

Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

«UT»

Norsk dokumentar i fire deler

Redaktør: Sarah Natashe Melbye

Regi: Anders Haavie

Foto: Jørgen Bull, Kristoffer Archetti Stølen

Research: Anders Hornslien, Ane Johannesen Tryggeseid

Alle episodene tilgjengelig på Discovery+ nå

Hvordan summerer man opp femti år med økende grad av skeiv anerkjennelse? Selvsagt med å slippe til de det angår. Over nærmere tre timer, fordelt på fire episoder, får femti norske skeive, i alle aldre, anledning til å fortelle sin historie og sine minner.

Eller skeiv og skeiv.

«Jeg er homo jeg», sier Vegard Harm. «Men jeg har ikke tenkt så mye på det». «Jeg kan ikke hele LBTQ-alfabatet», sier Morten Hegseth. Jan Thomas «er gay, og det betyr happy», mens Arve Juritzen kaller seg Arve.

Ikke alle har kjent fellesskapets fordommer på kroppen.

Ikke alle tar rettighetene sine for gitt.

Men samtlige har fått muligheten til å leve åpent som den de selv vil være, etter opphevelsen av straffelovens paragraf 213 i 21. april 1972, og videre oppmykninger. I et lovverk som opprinnelig samstilte «utuktig Omgjængelse mellem Personer af Mandkjøn» og sex med dyr.

«UT» lar dem snakke, eh, ut.

JAN THOMAS: Ja, sannelig er han med her også. Men i seriøs utgave.

Nei, det er ikke bare menn. Brita Møystad Engseth, Anne Holt og Silje Nordnes er for eksempel blant de som får gi sine tilnærminger (spesielt de to andres fascinasjon for Anne Holt er rørende). I tillegg til de som har kjent effekten/rest-effekten av straffelovens paragraf 213 på kroppen, er et knippe politikere med. Uten at en intervjuer eller forteller stiller spørsmål og tar plass. Hvilket betyr nesten bare talking heads.

Det inkluderer også TV2-journalist Finn Ove Hågensen. Som må innrømme at innsatsen hans på «God morgen Norge», da han lot en gifteklar Anders Hornslien svare på agressive trakasserende spørsmål ikke var hans stolteste øyeblikk.

Andre innklipp sakses sammen fra nyhetssendinger og avisklipp. Fra papiraviser med utsagn som «de er ikke normale i sitt kjønnsliv» til de første Aids-tilfellen, via «Homsepatruljen». Det gir et helhetlig tidsbilde som virker nærmest uvirkelig i dag. Både i fra tiden rundt partnerskapsloven, men også i håndteringen av HIV-syke. Om hvordan de skeive ble sett på som «spedalske», til og med av nærmeste familie.

«Visste dere at det var sånn», sier Finn Schjøll oppgitt til noen bak kamera da.

NOMAN MUBASHIR: Som homofil mann med pakistanske foreldre forteller Mubashir om å kjempe flere kamper samtidig.

I alle denne gleden over at alle med norsk pass kan være og elske hvem de vil, svikter helheten i et globalt perspektiv. Det nevnes knapt at det fremdeles ikke er like naturlig å være åpent homofil i andre land. Selv om Noman Mubashir er innom morens umiddelbare respons til partnerskapsloven.

Samtidig er man delvis innom at kampen heller ikke er over her til lands, at transpersoner har de samme utfordringene i dag. Her kunne man også vært aktuell i ferdigklippen og aktualisert med regjeringens unnskyldning fra 20. april i år.

Det hadde vært nyttig om de forskjellige temaene ble introdusert med mer informasjon enn bare en svart skjerm med stor skrift. Til å være en ellers upåklagelig imponerende og sømløs klippejobb roter denne tilfeldige kapittelinndelingen med helheten.

Likevel: Det er sjelden undertegnede drar fram «viktig» i en tekst. Her er det på alle måter på sin plass.

Se denne dokumentaren. Husk hvordan det var. Tenk på hvor kort tid som har gått. Eller for å sitere Adam Schjølberg:

«At det bare er femti år siden jeg var forbudt er en overveldende tanke».

Anmelderen har sett hele serien